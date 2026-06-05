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La Xunta defiende la contratación temporal de 42 brigadas antincendios a través de Seaga

Argumenta que es una medida «extraordinaria» para «reducir los tiempos de llagada» al fuego, pero el PSdeG la acusa de «sustituir el empleo público estable»

Brigadistas de la Xunta, en imagen de archivo.

Brigadistas de la Xunta, en imagen de archivo. / FdV

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R. S.

Santiago

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, ha defendido que la Xunta encargue a la empresa pública Seaga la contratación de 42 brigadas antincendios para el periodo alto riesgo con trabajadores temporales, en vez de una integración permanente en el servicio público de prevención tal y como le ha reclamado el PSdeG, ya que se trata de una medida «extraordinaria» para «reducir tiempos de llegada» al fuego.

En la Comisión de Agricultura, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha arremetido contra la Xunta por «sustituir empleo público estable por temporales». Le echa en cara las críticas de sindicatos sobre la decisión «inaceptable» de cubrir necesidades recurrentes del servicio antincendios con una contratación de trabajadores por solo tres meses.

Advierte de que «esto va a ser un caos», con «problemas de coordinación». Rodríguez Dacosta expone que la propia Xunta reconoce en su justificación de encomienda a Seaga que estas contrataciones temporales se hacen por «falta de recursos en determinados periodos y localización», por lo que echa en cara que los populares no hayan resuelto esa situación en 17 años sin tener que emplear brigadistas con contratos precarios.

En respuesta, el director xeral ha justificado que este refuerzo en la campaña de alto riesgo «es una medida selectiva, temporal, intensa, intensiva, orientada a incrementar la capacidad operativa de los dispositivos en momentos de mayor vulnerabilidad de los territorios». Destaca que 21 de las 42 brigadas son para la provincia de Ourense por «criterios técnicos» de mayor riesgo.

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Señala que este refuerzo de brigadas está «plenamente justificado» y «no es una actuación improvisada». Apunta a también realizarán trabajos de prevención, al tiempo que se mejorará la «capacidad de respuesta inicial» y «la eficacia de los dispositivos». La Xunta busca «actuar cuanto antes» y «evitar que pequeños focos evolucionen a grandes incendios», ha indicado.

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