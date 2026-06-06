Más de 36 kilómetros por seis concellos y una inversión de 8,6 millones: así es la primera gran tubería de Galicia para hidrógeno verde

La Asociación Gallega del Hidrógeno identificó el H2Pole de Reganosa entre las seis iniciativas con posibilidades reales de desarrollo para estrenar el nuevo oro verde en Galicia. Se llegaron a barajar una treintena de propuestas. En otro paso más en su diversificación, la compañía participada por Gadisa (57,58%), Xunta (28,59%) y Sonatrach (11,76%) quiere levantar en As Pontes una planta de producción de 100 megavatios (MW) con una capacidad anual máxima de 16.000 toneladas. La administración autonómica lo declaró «Proyecto Industrial Estratéxico» en septiembre de 2022. Dispone ya de la declaración de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada. Ahora da un paso más con la tramitación del hidroducto que conectará la central, ubicada en los terrenos donde se ubicaban los edificios administrativos de la antigua mina, con la factoría de Forestal del Atlántico para la elaboración de metanol verde, su primer gran cliente.

Las dos empresas decidieron unir sus respectivos proyectos para la creación de un valle del hidrógeno verde «en zonas industriales consolidadas, con gran potencial de impacto en la industria de transición justa», como destacó Forestal del Atlántico tras anunciarse la colaboración, «que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, la transición energética y la competitividad tecnológica en Europa». El metanol es un combustible sintético que nace de la combinación del hidrógeno verde con dióxido de carbono (C02) capturado. Es una de las principales alternativas en las que se trabaja para relevar a los actuales carburantes del transporte marítimo y afrontar la complicada descarbonización del sector.

El trasvase entre ambas centrales se hará a través de una tubería de 36,165 kilómetros, según el proyecto administrativo y de ejecución expuesto ya a exposición pública. Atraviesa los concellos de As Pontes, A Capela, Cabanas, Fene, Mugardos y Ares. La inversión supera los 8,6 millones de euros, de los que algo más de 3 millones van para materiales y 4,4 millones para la construcción y el montaje de la infraestructura. El cronograma contempla solo siete meses de obras y uno más para la obtención del certificado de puesta en marcha.

El hidroducto se compone de una tubería de acero al carbono. Tiene 8 pulgadas de diámetro, unos 20,3 centímetros. El caudal máximo previsto en el diseño es de 2.000 kilos a la hora, aunque inicialmente arrancará con una inyección de 627 kilos. En parte de su recorrido, discurrirá en paralelo al gasoducto Mugardos-As Pontes-Guitiriz de Enagás. En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima que se contempla para la colocación de la tubería es de 1 metro. Se instalarán también dos cables de telecomunicaciones para facilitar el contacto del personal de mantenimiento, la transmisión digital de datos para telecontrol, teleproceso y vigilancia y comunicaciones a larga distancia entre los centros de supervisión.

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Impacto

La declaración de impacto ambiental habla de «un entorno bastante antropizado, en el que no destacan valores ambientales de especial interés» ni «figuras de especial protección». Cruza mayoritariamente por zonas de zonas de prados, pastizales y herbazales, agrosistemas mixtos, repoblaciones forestales (eucaliptales y pinares), aunque también ocupará una extensión importante de masas de frondosas autóctonas y bosque de ribera. En fauna, «la zona de estudio tampoco constituye un lugar de importancia para la reproducción, la alimentación y la concentración de individuos de especies amenazadas». Con las medidas preventivas y correctoras propuestas y un adecuado Plan de Vigilancia Ambiental, "el impacto global del proyecto sobre la conservación de los recursos naturales y sobre el mantenimiento de la calidad de vida del entorno de influencia resulta compatible», concluye Reganosa.