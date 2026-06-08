Besteiro sitúa la vivienda como la próxima gran batalla del socialismo y anima a Ana Alvite a liderarla desde las Xuventudes

José Ramón Gómez Besteiro quiso convertir este domingo la clausura del XVII Congreso das Xuventudes Socialistas de Galicia en algo más que un relevo orgánico. La vivienda centró este domingo buena parte del mensaje político que el secretario xeral del PSdeG quiso trasladar los jóvenes socialistas gallegos y, ante la nueva dirección de la organización juvenil, encabezada ya por Ana Alvite (Ribeira, 2001), defendió que garantizar el acceso a una casa digna debe convertirse en el siguiente gran avance social del país, al nivel de lo que en su día supusieron la sanidad pública, la educación o el sistema de dependencia.

Besteiro aprovechó el relevo al frente de las Xuventudes para reivindicar el trabajo conjunto que, según destacó, han venido desarrollando partido y organización juvenil en torno a este asunto, una de las principales preocupaciones de la población joven gallega. «Durante estos años nos hemos unido juventudes y partido para defender nuestra propuesta de vivienda digna y, sobre todo, una que ampare a jóvenes y a muchas familias que lo necesitan», señaló durante su intervención, en la que defendió la necesidad de consolidar la vivienda como «un nuevo pilar de la sociedad del bienestar».

José Ramón Gómez Besteiro y Ana Alvite (centro) en XVII Congreso das Xuventudes Socialistas. / Cedida

El líder socialista recordó cómo en anteriores décadas los gobiernos socialistas impulsaron el fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas y, más tarde, la ley de dependencia promovida por José Luis Rodríguez Zapatero. «Acordaros de lo que decía el PP sobre que ese era un invento de los socialistas que era muy caro», afirmó al recordar las críticas que recibió aquella medida, que hoy considera plenamente consolidada. En su opinión, el debate sobre la vivienda ocupa ahora ese mismo espacio político.

«Para adelante y a crecer más»

En ese contexto, Besteiro trasladó un mensaje de confianza a Ana Alvite, elegida este fin de semana nueva secretaria xeral de las Xuventudes Socialistas, y la animó a continuar el trabajo desarrollado por la dirección saliente. «Ánimo, Ana, para adelante y a crecer más», le dijo, convencido de que podrá «superar el listón» que deja Xurxo Doval. Además de poner el foco en la vivienda, el dirigente socialista destacó la implicación de Alvite en otras reivindicaciones ligadas a los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario. «Ella también padece» la situación de la sanidad como enfermera, apuntó, antes de reivindicar el papel de las juventudes como motor de nuevas demandas sociales. «Tanto las juventudes como los socialistas estamos llamados a abrir el camino siempre», sostuvo.

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La clausura del congreso sirvió también para despedir a Xurxo Doval tras cuatro años al frente de la organización juvenil. Besteiro agradeció su trabajo y destacó algunas de las iniciativas impulsadas durante este periodo, como la iniciativa legislativa popular sobre transporte o la participación en debates industriales como el generado en torno a Altri.«Te apreciamos un montón y valoramos mucho tu etapa», le trasladó, reivindicando una trayectoria marcada, a su juicio, por propuestas «reales» y de «sentido común».