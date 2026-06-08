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Galicia busca a los artesanos del futuro: 50 personas podrán formarse en talleres tradicionales gracias a una nueva línea de ayudas

Esta medida forma parte del programa de primera experiencia profesional y está dotada con un presupuesto de un millón de euros

Instrumentos artesanos de Blanca Quiroga y Serse Saruis.

Instrumentos artesanos de Blanca Quiroga y Serse Saruis. / Artesanía de Galicia

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R. S.

Santiago

Alrededor de 50 personas podrán formarse en oficios tradicionales gallegos gracias a una nueva línea de ayudas anunciada este lunes por la Xunta, que busca impulsar el relevo generacional en un sector que se está viendo afectado por la falta de trabajadores.

Estos jóvenes, ha indicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras hacer el anuncio, podrán aprender el oficio en los talleres de artesanía que decidan colaborar en esta iniciativa. A quienes participen se les hará un contrato de doce meses, y para cada uno la Xunta proporcionará entre 10.000 y 16.600 euros. Para participar, los talleres deberán estar inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia.

Esta nueva línea de ayudas se incluye como novedad en el programa de primera experiencia profesional que se lanzará esta semana por un importe global de más de 8,7 millones de euros. La previsión es beneficiar en total más de 520 personas desempleadas, poniendo el foco en la retención del talento joven y en la cobertura de vacantes en sectores estratégicos. Aunque se impulsará preferentemente la empleabilidad de las personas menores de 30 años, pudiendo beneficiarse también las mayores de esa edad en el caso de los apoyos que se estrenan al sector artesanal.

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Así lo refleja el informe evaluado este lunes en el Consello de la Xunta sobre este programa y también sobre los apoyos a la contratación de la juventud en entidades locales y organismos intermedios, así como los destinados al empleo con apoyo de personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Estas tres órdenes suman un importe global superior a los 15,7 millones de euros, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, con la estimación de llegar a casi un millar de personas sin trabajo fomentando tanto la inserción laboral de la juventud como de las personas con discapacidad.

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