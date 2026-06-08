Galicia fuma menos, pero iguala la media española de enfermedad pulmonar crónica

Galicia fuma menos que la media española pero registra la misma prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Es la paradoja que emerge de un estudio aceptado para publicación en la Revista Clínica Española, que analiza la distribución de la EPOC y el tabaquismo por comunidades autónomas en 2023. En Galicia, fumar menos no se traduce en una menor prevalencia registrada de la enfermedad, y el propio estudio advierte que el mapa de la enfermedad puede estar condicionado por factores que van mucho más allá del cigarrillo.

La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica e irreversible que dificulta progresivamente la respiración. La Organización Mundial de la Salud la sitúa como la cuarta causa de muerte en el mundo, y su prevalencia sigue aumentando por el envejecimiento de la población y la persistencia de factores de riesgo como el tabaco y la exposición a contaminantes ambientales. En 2021, según la OMS, fue responsable de 3,5 millones de muertes, aproximadamente el 5% de todas las defunciones. Sus síntomas van desde la dificultad para respirar hasta la tos crónica, y quienes la padecen tienen mayor riesgo de sufrir infecciones respiratorias, cáncer de pulmón, depresión o ansiedad.

En España, estudios previos que midieron la función pulmonar estiman que la EPOC afecta a alrededor del 11,8% de la población adulta. Sin embargo, la prevalencia registrada en atención primaria se queda en el 3,56%. La diferencia apunta a un importante infradiagnóstico o infrarregistro de una enfermedad que muchas personas pueden padecer sin saberlo. Según los datos del estudio, la prevalencia registrada es mayor en hombres (4,75%) que en mujeres (2,47%). Por su parte, el consumo diario de tabaco se situó en el 16,64% de la población adulta, también con predominio masculino (20,22% frente al 13,26% en mujeres).

Es al analizar los datos por comunidades cuando llama la atención el caso gallego: a pesar de fumar menos (un 14,91% frente al 16,64% de la media nacional), la prevalencia registrada de EPOC es exactamente la misma que en el conjunto del país: el 3,56%. Menos tabaco, pero el mismo porcentaje de diagnósticos registrados. El desglose por sexo añade otro matiz: los hombres gallegos presentan una prevalencia de EPOC del 4,99%, ligeramente por encima de la media estatal del 4,75%, mientras que en las mujeres ocurre lo contrario, con un 2,32% frente al 2,47% nacional.

Extremadura, el caso contrario

El contraste con Extremadura muestra hasta qué punto el mapa no sigue una relación automática. Allí fuma a diario el 21,48% de la población adulta, la tasa más alta entre las comunidades, pero la EPOC registrada se queda en el 1,79%, una de las cifras más bajas. Los propios autores lo señalan como un caso discordante que apunta a posibles déficits de detección y registro, no necesariamente a una población más sana.

Los autores advierten que el tabaco no explica por sí solo el mapa de la enfermedad. Aunque se aprecia una relación positiva entre fumar y tener EPOC registrada, especialmente en hombres, otros factores modulan esa distribución territorial: la calidad del registro en cada centro de salud, el acceso a la espirometría, el nivel socioeconómico, la exposición laboral o la contaminación ambiental. De hecho, una revisión publicada en Archivos de Bronconeumología ya señalaba que la exposición crónica al humo de leña es un factor de riesgo para desarrollar EPOC.

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Con todo, el estudio concluye que persisten desigualdades territoriales y de género en la distribución de la EPOC y el tabaquismo en España, y recomienda reforzar los programas de prevención del tabaco, mejorar la detección precoz de la enfermedad y tener en cuenta las diferencias regionales a la hora de diseñar políticas sanitarias. El infradiagnóstico, alerta, puede alcanzar el 70% de los casos reales.