Notas de la PAU en Galicia: cómo pedir plaza en la universidad y no perder opciones por un trámite

Miles de estudiantes gallegos conocerán este jueves las notas provisionales de la PAU, la antigua Selectividad, en una convocatoria marcada por la polémica de los errores detectados en los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico. La Comisión Interuniversitaria de Galicia, la CIUG, ya ha anunciado que esos fallos se tendrán en cuenta en la corrección para no perjudicar al alumnado, pero no se repetirán las pruebas. Ahora, con la tensión todavía viva entre alumnos, familias y profesores, empieza otro proceso decisivo: pedir plaza en la universidad.

La primera fecha clave llega este jueves, 11 de junio. Las calificaciones provisionales se podrán consultar en NERTA, la aplicación que gestiona el acceso universitario en Galicia. Será además una convocatoria distinta a todas las anteriores por una novedad importante: por primera vez, los medios de comunicación no publicarán los tradicionales listados nominales de aprobados de Selectividad. La CIUG ha dejado de remitirlos por la normativa de protección de datos. Cada estudiante tendrá que consultar individualmente sus notas en la plataforma habilitada.

A partir del viernes 12 de junio se abre el plazo de preinscripción en las titulaciones con límite de plazas de las tres universidades públicas gallegas: la Universidade de Vigo, la Universidade de Santiago de Compostela y la Universidade da Coruña. Es el momento en el que los alumnos deben solicitar plaza en los grados que quieren cursar, pero conviene aclarar una confusión frecuente: el viernes no empieza la matrícula definitiva. Lo que se abre es la solicitud de admisión. La matrícula llegará más adelante, en julio, cuando la CIUG publique las listas de convocados.

El plazo ordinario de preinscripción estará abierto desde el 12 hasta el 25 de junio, a las 14.00 horas. No conviene dejarlo para el último día. Tampoco hacerlo con prisas. En este trámite, el orden de las carreras elegidas es fundamental y puede condicionar todo el proceso.

Una única solicitud y el orden importa

Cada estudiante presenta una única solicitud en NERTA. En ella puede indicar hasta cinco titulaciones universitarias diferentes. Si una misma titulación se imparte en varios centros o campus, puede incluir hasta diez peticiones. La clave es que esas opciones deben ordenarse por preferencia real.

La CIUG insiste en que el alumno queda vinculado por ese orden. Esto significa que será admitido en una única titulación: la de mayor preferencia para la que le llegue la nota. Las titulaciones colocadas por debajo de aquella en la que resulte admitido quedan liberadas y se eliminan automáticamente de su lista de espera.

Por eso, el consejo básico para las familias es claro: la primera opción debe ser siempre la carrera que el alumno quiere estudiar de verdad, aunque la nota parezca justa. No hay que colocar arriba una titulación que interese menos solo porque parezca más fácil entrar. Las notas de corte de cursos anteriores son orientativas, pero no garantizan nada. Cada año dependen del número de plazas, de la demanda y de las calificaciones de quienes solicitan cada grado.

Si una estudiante quiere Medicina, después Enfermería y después Biología, debe ordenarlas así si esa es su preferencia real. Si coloca Enfermería por encima de Medicina y entra en Enfermería, el sistema entenderá que esa era su opción prioritaria. Ese error puede dejarla fuera de la carrera que realmente quería aunque tuviese posibilidades de esperar por ella.

Aunque se pida revisión de la nota, hay que preinscribirse

Este año, por la polémica de los exámenes, muchas familias se plantean pedir revisión de calificaciones. Eso no debe paralizar la preinscripción. Pueden solicitar revisión de la nota y, al mismo tiempo, formalizar la solicitud de plaza en NERTA dentro del plazo ordinario.

La convocatoria permite hacer la preinscripción aunque el estudiante haya solicitado revisión de sus calificaciones. Esperar a que se resuelva esa reclamación puede ser un error si se deja pasar el plazo. Si finalmente cambia alguna nota, el alumno tendrá que comunicarlo por el procedimiento establecido, pero la solicitud debe estar presentada a tiempo.

También es importante revisar los datos personales y académicos que figuran en NERTA. Una vez cerrado el plazo de preinscripción, ya no se podrá modificar ni la relación de grados solicitados ni el orden en que se pidieron. La CIUG fija además plazos concretos para comunicar errores en datos o calificaciones mal grabadas.

Dónde se hace la preinscripción

La preinscripción se realiza de forma telemática a través de NERTA. El alumnado gallego de Bachillerato con la PAU superada y con sus datos académicos ya informatizados solo tiene que registrar la solicitud con la relación priorizada de titulaciones. En principio, no tiene que presentar documentación adicional.

Quienes no tengan sus datos informatizados deberán registrarse en la aplicación, introducir sus datos personales y académicos, cubrir la solicitud, subir la documentación acreditativa en PDF y señalar como LERD de referencia el correspondiente a la titulación que hayan colocado como primera preferencia.

El LERD es el lugar de entrega y recogida de documentación vinculado al acceso universitario. En la práctica, para la mayoría de alumnos gallegos de Bachillerato el trámite se resuelve en NERTA; para otros perfiles —estudiantes de fuera de Galicia, titulados universitarios, alumnado con credencial UNED, determinados casos de FP o solicitudes especiales— puede ser necesario aportar documentación o hacer gestiones a través del LERD del campus donde se imparte la primera opción solicitada.

Los originales o copias cotejadas de la documentación solo se exigirán después, si el alumno resulta admitido y formaliza la matrícula en una universidad.

Primeras listas: cuándo empieza la matrícula

La matrícula no se abre el viernes 12. La matrícula empieza cuando la CIUG publica los llamamientos. El primer listado de convocados se publicará el 7 de julio y la matrícula de ese primer llamamiento se realizará los días 8 y 9 de julio.

El calendario continúa con un segundo llamamiento el 14 de julio, con matrícula los días 15 y 16; un tercer llamamiento el 21 de julio, con matrícula el 22 y 23; un cuarto llamamiento el 24 de julio, con matrícula del 25 al 27; y un quinto llamamiento el 29 de julio, con matrícula el 30 y 31. En septiembre habrá otro llamamiento el día 2, con matrícula el 3 y 4.

Después se abrirán las convocatorias por vacantes, con fechas orientativas: 9 de septiembre, con matrícula el 10 y 11; 23 de septiembre, con matrícula el 24 y 25; y 9 de octubre, con matrícula del 10 al 12. El procedimiento de vacantes podrá llegar hasta el 14 de octubre en las titulaciones con todas las plazas cubiertas. A partir del 21 de octubre, la CIUG comunicará a las universidades la situación final del acceso.

Cada llamamiento tiene plazos muy breves. La matrícula se realiza desde las 00.00 horas del primer día hasta las 23.59 horas del último día fijado. La propia CIUG recomienda hacerla el primer día del plazo para poder resolver posibles incidencias.

Qué significa aparecer como “Convocado”, “En espera”, “Pechada” o “Liberado”

En cada llamamiento, el estudiante debe entrar en NERTA y revisar su situación en cada titulación solicitada. Pueden aparecer cuatro estados: “Convocado”, “En espera”, “Pechada” o “Liberado”.

Si figura como “Convocado”, significa que puede matricularse en esa titulación dentro del plazo establecido para ese llamamiento.

Si aparece “En espera”, quiere decir que, por el momento, hay suficientes estudiantes convocados por delante para cubrir todas las plazas, pero aún puede haber movimientos si no todos se matriculan.

Si figura como “Pechada”, significa que las plazas están cubiertas con estudiantes que tienen más nota. Solo se llamará a nuevos alumnos si se producen anulaciones de matrícula. Para seguir optando a esa posibilidad, hay que marcar en cada llamamiento que se quiere continuar en la lista de espera.

Si una titulación aparece como “Liberada”, queda anulada de la solicitud porque el alumno ya figura convocado o matriculado en otra opción de mayor preferencia. Es lo que ocurre con las carreras que se pusieron por debajo de aquella en la que se ha obtenido plaza.

La gran duda: si no entro en mi primera opción, pero sí en otra, ¿qué hago?

Esta es la cuestión más delicada y la que más confusión genera. La respuesta depende de cómo aparezcan las opciones superiores en NERTA.

Si el alumno es convocado en una carrera, pero tiene por encima otras titulaciones que figuran como “En espera”, debe elegir. Si quiere seguir esperando por esas opciones superiores, no debe matricularse en la carrera en la que ha sido convocado y tiene que marcar, en cada llamamiento, “Continuar en la lista de espera” en las titulaciones que le interesen. Es decir, apuesta por esperar y no asegura la plaza que le acaban de ofrecer.

Si, por el contrario, se matricula en la carrera en la que ha sido convocado, la CIUG entenderá que ya no tiene interés en las titulaciones de mayor preferencia que figuraban como “En espera”. Esta es una de las claves del proceso y conviene que las familias la tengan muy clara: matricularse no permite conservar sin más todas las esperas superiores.

El caso cambia si esas opciones superiores figuran como “Pechada”. Si el alumno es convocado en una carrera y las titulaciones que tenía por encima aparecen como “Pechada”, debe matricularse en la plaza que le han dado si no quiere perderla. Al mismo tiempo, puede marcar que desea seguir en la lista de espera de esas titulaciones cerradas por si se producen anulaciones. Pero esa confirmación no le exime de matricularse en la carrera en la que ha sido convocado.

En la práctica, hay dos escenarios muy distintos. Si la carrera soñada está “En espera”, para seguir esperando no hay que matricularse en la opción adjudicada. Si la carrera soñada está “Pechada”, sí puede matricularse en la opción adjudicada y seguir pendiente de posibles vacantes, siempre que lo confirme en cada llamamiento.

¿Puedo perder la plaza que me han dado?

Sí. Si un estudiante aparece como convocado en una titulación y no se matricula dentro del plazo, puede perder esa plaza. Y si tampoco confirma que quiere seguir en lista de espera en las titulaciones que aún le interesan, puede decaer en sus derechos en el proceso.

Por eso no basta con mirar una vez la lista. Hay que entrar en NERTA en cada llamamiento y actuar: matricularse si se quiere asegurar la plaza, marcar la permanencia en lista de espera si se quiere seguir optando a otra, o hacer ambas cosas solo en los casos en los que el procedimiento lo permite, especialmente en titulaciones “Pechadas”.

Un descuido de dos días puede dejar al alumno fuera de una plaza que tenía concedida o sacarlo de una lista de espera en la que aún tenía posibilidades.

¿Y si me matriculo y después aparece una vacante en una carrera que quería más?

Puede ocurrir, pero sobre todo en el caso de titulaciones ya cerradas en las que se producen anulaciones. La convocatoria prevé que, si quedan vacantes en grados cerrados, la CIUG pueda convocar a estudiantes de la lista de espera incluso aunque ya estén matriculados en otra titulación del Sistema Universitario de Galicia.

En ese caso, el alumno recibirá un correo electrónico y tendrá que responder y aceptar la plaza en un plazo de 48 horas. Si no responde, se entenderá que ya no tiene interés y se llamará al siguiente estudiante de la lista.

Si ya estaba matriculado en otra titulación gallega y recibe plaza en otra de mayor preferencia, tendrá que anular primero la matrícula anterior antes de matricularse en la nueva. La convocatoria es clara en este punto: si no realiza esa desmatriculación antes de matricularse en la nueva titulación, perderá sus derechos sobre las titulaciones de mayor preferencia y quedará matriculado en la carrera en la que ya estaba.

¿Se pierde dinero si se cambia de carrera?

La convocatoria de admisión de la CIUG regula cómo se adjudican las plazas, cómo se confirman las listas de espera y cómo se debe actuar si se produce una vacante, pero no detalla en esta resolución el régimen económico de devoluciones o compensaciones de matrícula. Esa cuestión depende de la universidad en la que el alumno haya formalizado la matrícula y de los conceptos abonados.

En Galicia, las primeras matrículas universitarias cuentan con bonificación pública si se cumplen los requisitos, pero pueden existir gastos administrativos, seguros, apertura de expediente u otros conceptos. Por eso, si una familia prevé que puede cambiar de titulación durante los llamamientos, debe conservar todos los justificantes y consultar en la secretaría de la universidad cómo se tramita la anulación o modificación de matrícula y qué importes, en su caso, se devuelven o se compensan.

Lo que no debe hacerse es pagar o anular sin leer las instrucciones de la universidad. Y, si llega una plaza por vacante en otra titulación, hay que respetar el orden: primero aceptar la nueva plaza en plazo, después anular correctamente la matrícula anterior y finalmente formalizar la nueva.

Hasta cuándo se puede esperar

El proceso ordinario se concentra en julio, pero las listas pueden moverse durante septiembre y octubre. Las convocatorias por vacantes están previstas hasta el 14 de octubre para titulaciones con todas las plazas cubiertas. Eso significa que algunos estudiantes pueden recibir una oportunidad tarde, incluso cuando el curso esté a punto de arrancar o ya haya empezado.

Ahora bien, esperar hasta el final implica riesgo. Quien rechaza una plaza para seguir aguardando por otra debe saber que puede quedarse sin ninguna de las dos. La decisión depende de la nota, de la posición en lista de espera, de la demanda de cada grado, de si la titulación aparece como “En espera” o “Pechada” y de si el alumno tiene alternativas reales en Galicia o fuera de la comunidad.

Las notas de corte del año anterior solo sirven como orientación. No existe una nota de corte fijada de antemano. La nota de corte será la del último alumno admitido y matriculado en cada titulación en este proceso concreto.

Qué pasa con la convocatoria extraordinaria

La preinscripción extraordinaria será del 16 al 20 de julio, hasta las 14.00 horas. Está pensada para quienes aprueben la PAU en la convocatoria extraordinaria o para quienes no hayan solicitado plaza en la ordinaria, según los casos previstos.

Pero hay una advertencia importante: quienes hacen la preinscripción ordinaria tienen preferencia sobre quienes llegan por la extraordinaria. Además, en la convocatoria extraordinaria no se ofertarán titulaciones que ya hayan agotado sus plazas en la ordinaria o aquellas en las que la CIUG estime que se cubrirán con solicitantes de junio que siguen en lista de espera.

Por eso, para un alumno que aprueba ahora en junio, la recomendación es no dejar pasar la preinscripción ordinaria. Aunque tenga dudas, aunque pida revisión de nota o aunque piense presentarse a la convocatoria extraordinaria para subir calificación, debe solicitar plaza entre el 12 y el 25 de junio.

Recomendaciones para padres y estudiantes

La primera recomendación es hacer una lista realista, pero ordenada por deseo real. La carrera que más se quiere debe ir arriba. Después, las alternativas, también por orden de preferencia. No hay que ordenar por miedo, sino por interés.

La segunda es revisar bien campus, centro y código de titulación. Un mismo grado puede impartirse en varias ciudades y no todas las opciones tienen la misma nota ni la misma demanda. No es lo mismo pedir un grado en Vigo que en Ourense, en Santiago que en Lugo, o en A Coruña que en Ferrol.

La tercera es guardar todos los justificantes: solicitud de preinscripción, resguardos de matrícula, correos de la CIUG o de la universidad, capturas de confirmación de lista de espera y recibos de pago.

La cuarta es entrar en NERTA en cada llamamiento. No basta con esperar una llamada. La aplicación es el centro del proceso y cada plazo es corto. Cuando haya una convocatoria por vacantes, el alumno también debe estar atento al correo electrónico, porque puede tener solo 48 horas para aceptar una plaza.

Y la quinta es entender bien la diferencia entre “En espera” y “Pechada”. Esa diferencia puede decidir si conviene matricularse ya o si hay que esperar. En una titulación “En espera”, matricularse en otra opción implica renunciar a seguir aguardando por ella. En una titulación “Pechada”, sí se puede estar matriculado en otro grado y seguir marcando la permanencia en la lista por si se produce una anulación.

Noticias relacionadas

Tras una PAU especialmente tensa, con errores en algunos exámenes y con muchas familias pendientes de décimas, el acceso a la universidad no termina al conocer la nota. Empieza ahora una fase igual de importante: pedir plaza a tiempo, ordenar bien las opciones, leer cada llamamiento y no dejar pasar ningún plazo.