¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este lunes un frente muy deshecho se irá acercando a Galicia, lo que provocará un aumento de las nubes progresivo que podrían dejar con el avance de la jornada alguna precipitación débil al oeste de la provincia de A Coruña, tras una mañana con predominio de claros. Se espera que las lluvias desaparezan durante la tarde para dar paso a cielos nubosos.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin demasiados cambios con ligeros ascensos en el interior, y las máximas sufrirán un leve descenso. Los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 13 de mínima y los 22 grados de máxima.

Los vientos soplarán del sudoeste moderados en el litoral y del norte por la tarde moderados en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: