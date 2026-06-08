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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

El paso de un frente provocará un aumento progresivo de las nubes durante esta jornada y podría dejar alguna precipitación débil

Ciclista por el carril bici del paseo marítimo de A Coruña.

Ciclista por el carril bici del paseo marítimo de A Coruña. / Gus de la Paz

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RAC

Este lunes un frente muy deshecho se irá acercando a Galicia, lo que provocará un aumento de las nubes progresivo que podrían dejar con el avance de la jornada alguna precipitación débil al oeste de la provincia de A Coruña, tras una mañana con predominio de claros. Se espera que las lluvias desaparezan durante la tarde para dar paso a cielos nubosos.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin demasiados cambios con ligeros ascensos en el interior, y las máximas sufrirán un leve descenso. Los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 13 de mínima y los 22 grados de máxima.

Los vientos soplarán del sudoeste moderados en el litoral y del norte por la tarde moderados en general.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 13°C 22°C
  • Lugo 9°C 22°C
  • Vigo 12°C 22°C
  • Ferrol 11°C 22°C
  • Santiago 10°C 23°C
  • Pontevedra 11°C 23°C
  • Ourense 12°C 27°C

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