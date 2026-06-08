¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
El paso de un frente provocará un aumento progresivo de las nubes durante esta jornada y podría dejar alguna precipitación débil
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Este lunes un frente muy deshecho se irá acercando a Galicia, lo que provocará un aumento de las nubes progresivo que podrían dejar con el avance de la jornada alguna precipitación débil al oeste de la provincia de A Coruña, tras una mañana con predominio de claros. Se espera que las lluvias desaparezan durante la tarde para dar paso a cielos nubosos.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin demasiados cambios con ligeros ascensos en el interior, y las máximas sufrirán un leve descenso. Los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 13 de mínima y los 22 grados de máxima.
Los vientos soplarán del sudoeste moderados en el litoral y del norte por la tarde moderados en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 13°C 22°C
- Lugo 9°C 22°C
- Vigo 12°C 22°C
- Ferrol 11°C 22°C
- Santiago 10°C 23°C
- Pontevedra 11°C 23°C
- Ourense 12°C 27°C
- Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
- Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
- El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
- A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
- La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
- Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
- Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda