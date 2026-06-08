La Xunta pone en marcha una plataforma que permite a los productores vender a comedores los alimentos que no encajan en supermercados
La nueva estrategia contra el desperdicio prevé la creación de un sello para empresas comprometidas
Con el propósito de reducir los desperdicios alimentarios, el Ejecutivo autonómico quiere poner en marcha una plaforma que permita a los productores gallegos vender los alimentos que, por las razones que sea, no encajan en los canales habituales. Los destinatarios serán comedores púbilcos o colectivos.
Esta medida se engloba dentro de la nueva estrategia para luchar contra el desperdicio alimentario que la Xunta quiere tener ya en vigor el próximo año. Así lo trasladó este lunes la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien expuso que la iniciativa quiere "apelar a la responsabilidad colectiva" y es que, de media, "una familia desperdicia casi 80 kilogramos al año".
Este desperdicio, traducido a términos económicos, añadió, supone una pérdida de "entre 150 y 400 euros". "No implica producir menos, sino mejor", alegó en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.
La estrategia contempla también la creación de un sello específico para aquellas empresas que contribuyan a la reducción de los desperdicios. Además, se creará un espacio dentro de la web de la Consellería donde se resolverán dudas frecuentes.
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