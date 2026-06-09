Comprar una casa de 80 metros cuadrados en Galicia requiere ya siete años de salario íntegro

El mercado inmobiliario resulta cada vez menos asequible para los bolsillos de la mayoría. Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados en Galicia exigía al término del pasado año 6,9 años de salario íntegro, lo que se traduce en unos 171.342 euros de media, según el último informe publicado este martes por el portal inmobiliario Fotocasa.

El esfuerzo que deben hacer los gallegos para tener un piso en propiedad es, con todo, inferior al de la media de las comunidades, que se coloca en los 8,4 años. En los peores casos asciende, además, hasta los 15 años necesarios en las Islas Baleares y en la Comunidad de Madrid. Esto se traduce, además, en que los españoles tuvieron que destinar 16 meses más de salario al pago de la vivienda respecto a 2024, en torno a un 20,5% de incremento, mientras que el salario bruto apenas creció un 1%, situándose en 27.336 euros anuales.

De este modo, las comunidades autónomas con mayores tasas de esfuerzo son Baleares, con 15,1 años; Madrid, con 15 años; País Vasco y Canarias, con 10,1 años en ambos casos, y Cataluña, con 9,4 años. En el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha, con 4,1 años; Extremadura, con 4,2 años; Castilla y León, con 5,3 años; Aragón, con 5,4 años, y La Rioja, con 5,5 años.

Diferencias por provincias

A nivel gallego, las diferencias son muy notables entre las cuatro provincias. Pontevedra se lleva la peor parte y es que el esfuerzo necesario supera la media estatal, alcanzando los 8,5 años de sueldo para poder acceder al mercado de compra de vivienda. Es casi el doble que en Lugo, la provincia más barata, donde se requieren 4,8 años de salario íntegro.

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En A Coruña, por su parte, son precisos 6,9 años de sueldo, mientras que en Ourense la cifra se coloca en los 5,3 años.