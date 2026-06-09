Galicia aspira a conseguir 400 donaciones diarias de sangre este verano: "Las necesidades son parecidas a las de otros meses"
El conselleiro de Sanidade alerta de la necesidad de 22.000 donaciones para cubrir las demandas del Servizo Galego de Saúde durante la época estival
R. S.
La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Ados) de Galicia ha recibido, en lo que va de 2026, un total de 44.000 donaciones y se fija como objetivo para este verano mantener unas 400 aportaciones diarias. Así lo trasladó este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien participó en la presentación de la campaña 'Un alento de vida', con la que el departamento quiere reforzar la presencia de este servicio en las próximas semanas, del 15 junio al 30 de agosto.
Para ello, Ados desplazará sus doce unidades móviles por hasta 170 municipios de toda Galicia. "A pesar de que mucha gente está de vacaciones durante el período estival, las necesidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas) están ahí", advirtió el conselleiro, que calculó que harán falta unas 22.000 donaciones "para atender todas las necesidades" de este verano.
El responsable autonómico de Sanidad indicó también que en el presente ejercicio se han registrado cerca de 9.275 nuevos donantes y ha considerado que datos como este reflejan "perfectamente" el altruismo y la solidaridad de la población gallega. Por su parte, la directora de la Ados, Marisa López, apuntó que durante el verano "las necesidades son bastante parecidas a las de otros meses", ya que el descenso de la actividad asistencial se ve compensado por un mayor número de accidentes y de usuarios del sistema a causa del turismo.
Contingencias del verano
A preguntas de los medios, Gómez Caamaño respondió que la semana que viene la Xunta presentará su plan sanitario para el verano, que, adelantó, "incluye una parte puramente asistencial" y otra "más centrada en la salud pública" con consejos para el cuidado de la piel o el aprovechamiento óptimo de los recursos del sistema. De igual manera, aprovechó para defender que no es cierto que se cierren camas en la sanidad pública gallega, dado que "cuando hacen falta se ponen en funcionamiento", y ha agregado que el Sergas trabaja con "un margen de seguridad" siempre "por encima de las necesidades reales" en lo asistencial.
No obstante, admitió que la actividad en los hospitales disminuirá porque "los profesionales tienen derecho a vacaciones" y no hay gente suficiente en las listas de contratación para cubrir sus ausencias. Así, en cuanto a la atención primaria, el conselleiro ha concedido que "hay determinados sitios" en los que "puede aumentar la tensión sobre los centros de salud" por la sobrecarga debida al turismo; pero ha insistido en que disponen de planes de contingencia para ello.
Nuevos ataques al Gobierno por el estatuto marco
Gómez Caamaño también aprovechó para volver a culpar del aumento de las listas de espera al Gobierno central por su empeño en sacar adelante la reforma del estatuto marco sin tener en cuenta las reivindicaciones de varios sindicatos médicos que han convocado paros recurrentes contra este documento. A este respecto, refirió que mañana se reunirá de nuevo el Consejo Interterritorial de Salud, aunque expresó sus desconfianza de que este encuentro entre el Ejecutivo estatal y los autonómicos pueda servir para "avanzar" en la solución de este conflicto.
En todo caso, confirmó que la Xunta alegará contra la reforma propuesta, ahora en fase de exposición pública, y que defiende "un marco normativo específico que incluya una mesa vinculante de negociación que reconozca la singularidad de los facultativos".
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