Galicia destina más de 850.000 euros a compensar los ataques del lobo al ganado en un año

La Xunta concede casi 852.000 euros en ayudas para compensar a ganaderos por los daños atribuidos al lobo durante el año pasado. Las subvenciones cubren ataques registrados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 y alcanzaron a 1.272 expedientes.

La mayor parte de las compensaciones fueron de cuantía moderada. En concreto, 1.247 ayudas quedaron por debajo de los 3.000 euros y sumaron 739.296 euros. Otras 25 superaron esa cifra y concentraron 112.700 euros. En conjunto, el importe aprobado se acerca a los 852.000 euros.

Las cantidades varían según la especie, la edad y las características del animal afectado. Los baremos van desde los 41,47 euros por una oveja o cabra adulta de seis o más años hasta los 2.858 euros por una res bovina de raza autóctona de entre dos y seis años. La normativa prevé, además, un incremento del 10% cuando la explotación demuestra que aplica medidas de prevención frente a los ataques.

Cubren lucro cesante en vacas

Las ayudas no se limitan a la muerte de animales. También pueden cubrir gastos veterinarios, eutanasias justificadas, abortos derivados del ataque y una compensación adicional por lucro cesante en el caso de hembras reproductoras de carne y leche. En este último apartado, las cantidades oscilan entre los 10,01 euros para una cabra adulta de entre uno y seis años y los 1.983,41 euros para vacas de entre dos y seis años.

El sistema de compensaciones tendrá continuidad este año.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático abrió una nueva convocatoria para daños comunicados a través del teléfono 012 entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Ayudas para compra de perros y pastores eléctricos o cierres electrificados

Junto a las indemnizaciones, la Xunta mantiene varias líneas de apoyo destinadas a evitar los ataques antes de que se produzcan. Este año reserva casi 1,3 millones de euros para financiar la compra de perros protectores, pastores eléctricos y cierres móviles electrificados; la instalación de vallados fijos; y la contratación de personas cuidadoras de ganado extensivo.

Estas medidas buscan reducir el impacto del lobo sobre las explotaciones, especialmente en zonas de ganadería extensiva, donde la presencia del animal genera desde hace años tensión entre conservación y actividad productiva. La Xunta defiende que la prevención y la compensación económica son las dos vías para hacer compatible la protección de la especie con el mantenimiento de las granjas.

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Según los datos del Gobierno gallego, entre 2016 y 2025 se destinaron cerca de 13,8 millones de euros a ayudas vinculadas al lobo, tanto para prevenir ataques como para compensar los daños sufridos por el sector ganadero.