La costa devora el mapa turístico gallego: ¿dónde hay más camas este verano?

El verano en Galicia no es solo playa, pero el grueso de la oferta alojativa se concentra en la costa. Sanxenxo es el ayuntamiento gallego con más oferta vacacional, mientras las ciudades encaran para esta campaña estival un golpe seco. A Coruña y Vigo caen en plazas totales y también en viviendas de uso turístico, justo cuando los concellos del litoral aceleran y absorben el crecimiento que antes se concentraba en las urbes.

El municipio pontevedrés de Sanxenxo ha sumado en el último año 785 plazas y alcanza ya las 34.485, reforzando un liderazgo que ya supera el 11% de toda la oferta gallega, según el análisis de los informes de Turismo del pasado mes de mayo. Vigo, en cambio, protagoniza el mayor retroceso del periodo: pierde 1.311 plazas, un 7,2% menos que en 2025, aunque conserva la segunda posición del ranking con casi 16.800 camas. Santiago continúa su ascenso sostenido y supera las 15.600 plazas, ampliando la distancia respecto a la ciudad de A Coruña.

La ciudad herculina se queda en la quinta posición por detrás de O Grove (11.455 plazas), pero en el último año A Coruña perdió pierde 203 camas bajando hasta las 11.362. La brecha con Santiago se ensancha: si en 2025 la diferencia era de 3.406 plazas, en 2026 asciende a 4.276. También su peso relativo cae ligeramente, del 3,8% al 3,7%, en un momento en que otros destinos urbanos y costeros siguen ganando capacidad.

El crecimiento más intenso se concentra en la franja litoral. Municipios como Ribeira, que aumenta un 11,8%, O Grove, Nigrán, Vilagarcía o Foz registran avances.

Nuevo mapa turístico

La evolución de las viviendas de uso turístico, el segmento con mayor peso en la oferta vacacional de Galicia, acentúa aún más este desplazamiento hacia la costa. Sanxenxo vuelve a liderar con 17.257 camas en pisos turísticos, 403 más que el año anterior, y mantiene una presión muy superior a la del resto de municipios.

En cambio, Vigo, con la ordenanza que regula este tipo de alojamiento todavía en fase de tramitación, registra la mayor caída, con 1.429 plazas menos, y A Coruña, que aprobó la ordenanza municipal sobre la materia en junio del año pasado, reduce su oferta en 267 plazas, un descenso del 3,9%. Frente a estos ajustes urbanos, destinos como O Grove y Foz vuelven a crecer, y Cangas irrumpe en el grupo de cabeza con más de 3.500 plazas. Santiago, con normativa para su regulación aprobada en noviembre de 2024, desaparece del listado de los destinos con más oferta de este tipo de alojamiento.

El resultado global dibuja un escenario en el que la presión de la vivienda turística se enfría en las grandes ciudades, mientras gana músculo en los municipios de playa. La oferta alojativa gallega se descentraliza, los destinos costeros medianos refuerzan su posición y Sanxenxo consolida un liderazgo que no solo se mantiene, sino que se amplía año tras año.