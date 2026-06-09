La oposición preguntará a Rueda por incendios y vivienda en un pleno en el que comparecerá Román Rodríguez

Los portavoces de la oposición, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno gallego para «evitar otro desastre» con los incendios y sobre las políticas para acceder a «una vivienda digna», en un pleno en el que comparecerá el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, para hacer balance del Plan galego de investigación e innovación 2025-2027.

Así lo detallaron los grupos parlamentarios tras la junta de portavoces, que ha fijado el orden del día del pleno que se celebrará los días 16 y 17 de junio y que arrancará con una proposición de ley de reforma del reglamento de la Cámara para que los diputados que se encuentren hospitalizados o padezcan alguna enfermedad grave, así como una incapacidad temporal, puedan delegar su voto a un compañero, y para «dotar de mayor agilidad» la tramitación de las preguntas orales.

Asimismo, la transferencia de la AP-9 a Galicia también centrará parte de la sesión, con diferentes iniciativas de BNG y PPdeG. En concreto, los nacionalistas pedirán a los demás grupos que apoyen el acuerdo sellado tras la ponencia del traspaso de la autopista en el Congreso, mientras que los populares reclamarán el apoyo para que la transferencia «se produzca en los términos aprobados por unanimidad» en el Pazo do Hórreo.

Además, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, preguntará al Gobierno gallego «qué criterios objetivos» se siguieron para apostar por Ferrol como ubicación para la fábrica del gigante asiático SAIC. «¿Por qué no se aprovechó la oportunidad para colocarla o plantearla en la provincia de Ourense? Sería una oportunidad para Ourense», reivindicó.

Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, si Galicia está suficientemente protegida frente a los incendios forestales de cara al verano, después de que, según denuncia la formación nacionalista, el Gobierno gallego no haya modificado la normativa ni garantizado la limpieza de las franjas de protección.

La cuestión formará parte de los asuntos que el BNG llevará al próximo pleno del Parlamento gallego, en el que también interpelará al conselleiro de Sanidade sobre las medidas previstas para afrontar un nuevo verano marcado, según advierte la formación, por la falta de personal, el cierre de camas y el colapso en los servicios de urgencias.

Besteiro

Los socialistas llevarán a la Cámara el cierre de 500 camas hospitalarias durante el verano. El PSdeG planteará una moción para impulsar un «cambio de rumbo» tras lo que considera 17 años de deterioro progresivo del sistema sanitario gallego. «La sanidad no coge vacaciones en verano», advirtió la viceportavoz socialista, Lara Méndez, que reprochó a la Xunta que responda a las necesidades asistenciales «cerrando camas y reduciendo la capacidad de los hospitales».

Además el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará directamente al presidente de la Xunta si considera que las políticas de su Gobierno están dando respuesta a las dificultades crecientes de miles de gallegos para acceder a una vivienda digna.

Méndez advirtió de que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento de la juventud, aunque subrayó que el problema afecta ya de forma transversal al conjunto de la sociedad.