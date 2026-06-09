El secretario general de la ONU nombra a un gallego como Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR

El secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este lunes el nombramiento del compostelano Antón Leis García como Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

Antón Leis García (Santiago de Compostela, 1981), actualmente director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), sucederá a Raouf Mazou, de la República del Congo, a quien Guterres agradeció sus servicios, indica un comunicado difundido por su portavoz.

Tras conocerse el nombramiento, fuentes del Ministerio de Exteriores destacaron que la candidatura de Leis contó con el respaldo del Gobierno y que representa un reconocimiento a España y una política exterior y de cooperación basada en el multilateralismo, acción humanitaria y la situación de los casi 120 millones de personas desplazadas en el mundo.

Perfil

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Carlos III de Madrid, posee un Máster en Derecho (LL.MM) por la Harvard Law School y un doble diploma de Máster en Administración Pública (MPA) por la London School of Economics y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Habla inglés, francés y portugués.

Leis García ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los organismos internacionales especializándose en cooperación internacional y asuntos multilaterales. Antes de su nombramiento como Director de la AECID, ocupó diversos puestos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluido en el Secretariado de Relaciones Mundiales y el Gabinete del Secretario General, donde ocupaba el puesto de Consejero (Counsellor) del Secretario General, con rango de jefe de división.

Entre 2018 y 2020 fue Vocal Asesor en la Secretaría General de Asuntos Internacionales, UE, G20 y Seguridad Global del Gabinete del Presidente del Gobierno de España, a cargo de la coordinación de la participación de España en el G20 y de otros asuntos multilaterales. Fue igualmente Asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

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Con anterioridad, ha desempeñado puestos de cooperante en el Banco Africano de Desarrollo como especialista senior en gobernanza y desarrollo del sector privado desde Túnez y Costa de Marfil, así como en el Banco Mundial como asesor jurídico, trabajando sobre las regiones de África Subsahariana y América Latina y Caribe desde la sede de Washington.