¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

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A Coruña recupera este martes la influencia de las altas presiones
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A Coruña recuperará progresivamente durante la jornada de este martes la influencia de las altas presiones, de modo que las nieblas matinales irán disipándose para dejar los cielos muy abiertos con intervalos de nubes de tipo alto.
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con termómetros que irán de los 14 a los 20 grados, y los vientos soplarán del norte-noreste moderados en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 14°C 20°C
- Lugo 8°C 21°C
- Vigo 10°C 24°C
- Ferrol 10°C 19°C
- Santiago 9°C 20°C
- Pontevedra 11°C 24°C
- Ourense 11°C 26°C
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