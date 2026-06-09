Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las escuelas infantiles de A Coruña se adelantan al decreto del GobiernoEl regreso del Leyma a la Liga ACBEntrevista a Caio PachecoRespaldo al "área metropolitana para el taxi"Los siguientes pasos del DéporRecortes en el Consorcio de TurismoVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña recupera este martes la influencia de las altas presiones

Viandantes en el paseo marítimo de Riazor un día soleado.

Viandantes en el paseo marítimo de Riazor un día soleado. / Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña recuperará progresivamente durante la jornada de este martes la influencia de las altas presiones, de modo que las nieblas matinales irán disipándose para dejar los cielos muy abiertos con intervalos de nubes de tipo alto.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con termómetros que irán de los 14 a los 20 grados, y los vientos soplarán del norte-noreste moderados en general.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 14°C 20°C
  • Lugo 8°C 21°C
  • Vigo 10°C 24°C
  • Ferrol 10°C 19°C
  • Santiago 9°C 20°C
  • Pontevedra 11°C 24°C
  • Ourense 11°C 26°C

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  2. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  3. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  4. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  5. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  6. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  7. Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
  8. Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Galicia busca a los artesanos del futuro: 50 personas podrán formarse en talleres tradicionales gracias a una nueva línea de ayudas

Galicia busca a los artesanos del futuro: 50 personas podrán formarse en talleres tradicionales gracias a una nueva línea de ayudas

Rueda se pronuncia sobre los errores en los exámenes de la PAU: «La Xunta ni prepara, ni revisa, ni corrige las pruebas»

Rueda se pronuncia sobre los errores en los exámenes de la PAU: «La Xunta ni prepara, ni revisa, ni corrige las pruebas»

Asturias recurre ante el Supremo el peaje del Huerna, con la misma prórroga que la AP-9

Asturias recurre ante el Supremo el peaje del Huerna, con la misma prórroga que la AP-9

La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”

La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa

La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa

La CIUG permitirá sacar la máxima nota en la pregunta polémica de Historia de la PAU aunque el alumno no haya comparado socialismo y anarquismo

La CIUG permitirá sacar la máxima nota en la pregunta polémica de Historia de la PAU aunque el alumno no haya comparado socialismo y anarquismo

Relevo en la gerencia del Sergas con los desafíos de fortalecer la Atención Primaria y rebajar las listas de espera

Tracking Pixel Contents