Los tres rectores gallegos replican a la Xunta que la Consellería de Educación sí integra los grupos de trabajo que hacen los exámenes de la PAU

Este lunes, tras el Consello semanal del Gobierno gallego, su presidente, Alfonso Rueda, volvía a asegurar, como este mismo martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que «la Xunta ni prepara, ni revisa, ni corrige las pruebas». Sin embargo, los rectorados de las tres universidades públicas gallegas le replican que el actual sistema se basa en la elaboración de múltiples propuestas de examen por parte de los grupos de trabajo de cada materia, «en los que participan también representantes designados por la Consellería», además de docentes de instituto, algunos de los cuales fueron muy críticos en días pasados con las «incidencias» registradas en los exámenes de Historia de España y de Dibujo Técnico.

En un comunicado oficial firmado por los rectores de las tres universidades gallegas recalcan que la Xunta también tiene un rol en la propia CiUG, ya que desde su creación está integrada por los tres representantes de los campus gallegos, pero también por tres miembros «designados» por la Consellería de Educación.

Su titular, Román Rodríguez, elevó en los pasados días su reivindicación de que haya asunción de responsabilidades y de que sean las universidades las que tomen ese tipo de decisión. Este martes incluso se refirió a una «huida hacia adelante» para referirse a la gestión de la CiUG, a la que acusa de falta de «empatía» con los jóvenes y sus familias, ante la «sucesión de errores» registradas en las PAU.

La cuestión de una mayor revisión

A la Consellería de Educación se remiten también los tres rectores cuando advierten que en 2024, una vez consumada la reforma de la prueba de acceso a la universidad por el Gobierno central, dando paso a un modelo más competencial y de examen único, las delegaciones de las universidades en la CiUG remitieron el 28 de junio una propuesta de modificación de la orden vigente en Galicia para que se incorporase una segunda persona en la elaboración de los exámenes de cada materia, con vistas a «minimizar posibles errores humanos y reforzar los mecanismos de revisión».

Entonces, advierten, como ya avanzó la propia CiUG, no recibieron respuesta de la Consellería. Pero lo intentarán de nuevo: de hecho, anuncian que está lista «una nueva propuesta», que los tres rectores (Manuel Reigosa en la UVigo, Rosa Crujeiras en Santiago y Ricardo Cao en A Coruña) «refrendan», y que sus delegados en la CiUG, los «primeros en hacer autocrítica» por lo sucedido, además de intentar evitar «consecuencias negativas para el estudiantado», se la trasladarán a la Administración autonómica para «poder incorporar las novedades ya en la siguiente convocatoria».

Un trabajo "sólido" y "referente"

En todo caso, frente a las críticas vertidas desde institutos o desde la Consellería de Educación, cuyo titular alega la ansiedad y preocupación suscitada en miles de jóvenes y sus familias en un momento de enorme trascendencia para el futuro académico de los jóvenes, las universidades gallegas defienden el trabajo desempeñado por la CiUG, base de un trabajo «sólido, fiable y reconocido como un referente en el conjunto del Estado», cuya existencia permitió que «más de medio millón de estudiantes realizasen las pruebas desde 1993 sin que se produjese ninguna filtración».

De lo que se trata, inciden, es de «extremar las cautelas para garantizar la confidencialidad». No obstante, consideran, y por ahí irá su propuesta, que es posible «avanzar en su mejora para combinar la máxima seguridad en la custodia de las pruebas con un sistema más robusto de revisión de contenidos». Lo sucedido con los exámenes de Historia de España y de Dibujo Técnico esta vez pondría «de manifiesto» esa necesidad, «incorporando las mejoras ya propuestas hace dos años» para «reducir el riesgo de error humano».