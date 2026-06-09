La Xunta crea 174 nuevas plazas para cubrir el déficit de puestos tras el baile de sillas en la administración

La Xunta se ha visto obligada a crear 174 nuevas plazas al darse cuenta de que faltaban puestos para la toma de posesión de las personas que han superado distintos procesos selectivos y a las que les toca incorporarse. Son más de 2.100 y supondrán el mayor baile de sillas de la historia de la Administración, pues coinciden con un concurso de traslados que moverá a otro millar de empleados. El déficit afecta sobre todo a los grupos A1 y A2 (los de mayor sueldo). Para solucionarlo, la Consellería de Facenda ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Xunta, de manera que se crean 340 nuevas plazas y se amortizan 166.

Esto supone que el cuadro de personal de la Administración autonómica aumentará en 174 puestos. La Xunta contó con el respaldo de todas las organizaciones sindicales para efectuar este cambio. El problema es que, aunque había plazas suficientes, hubo un déficit en los grupos A1 y A2, que se quedaron escasos, mientras que, por el contrario, hubo superávit para los C1. Los sindicatos apuntan a una falta de previsión por parte de la Consellería de Facenda.

Entre los 2.100 trabajadores que deben tomar posesión se encuentran los que aprobaron los procesos de estabilización convocados desde 2022, pero también los que habían superado procesos de funcionarización, promoción interna, específica o de acceso libre en convocatorias anteriores y que estaban ocupando puestos de forma provisional hasta poder optar a una plaza definitiva.

Facenda explica en la RPT que esta ampliación de su cuadro de personal «viene motivada por la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas de diversas convocatorias de ingreso en distintos cuerpos y de garantizar que todas las personas que serán convocadas para la elección de destino con carácter definitivo, puedan optar a la elección de un puesto clasificado en su grupo de pertenencia».

La mayor ampliación de plazas será en la Consellería de Vivenda (36 nuevos puestos) y se repartirán entre la Axencia de Infraestruturas, el Xurado de Expropiación, el Instituto Galego de Vivenda e Solo y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. En la Consellería de Sanidade se crearán otros 20 puestos adicionales, en Facenda serán 16, Política Social y Economía tendrán 15 nuevos empleos cada una, en Emprego y Mar, otros nueve cada consellería, en Cultura el aumento será de ocho plazas y en Medio Rural, de seis.

Retrasos

La falta de plazas estaba retrasando precisamente la toma de posesión de las 2.100 personas que superaron los procesos selectivos. Pero una vez se ha ampliado la Relación de Puestos de Trabajo, la Xunta ya puso fecha a su incorporación. Será en la semana del 22 al 26 de junio cuando se publique el acto de elección de destino: los implicados recibirán en un plazo de dos días el código para acceder a la aplicación informática y tendrán cinco días para elegir el puesto. En la semana del 13 al 15 de julio se resolverán los nombramientos y se adjudicará el destino definitivo.

Pero debido a la complejidad del proceso y a los retrasos acumulados, el proceso se activa justo a las puertas del verano, cuando empiezan las vacaciones de los funcionarios. Por esta razón, debido «a motivos organizativos», la toma de posesión se retrasará hasta el 15 de septiembre.

Facenda resolvió ya el conflicto que existía con medio millar de empleados públicos que participaron en la promoción interna de 2020 y que aún no contaban con destino definitivo seis años después. El problema es que muchos de ellos, tras tanto tiempo de espera, concurrieron también a concursos de traslados. La solución propuesta por la Xunta es que, cuando se abra el proceso de elección de destino estos trabajadores, tendrán tres días para elegir si se quedan con el puesto adjudicado en el concurso o con el destino al que querían promocionar.