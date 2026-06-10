Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La oferta de pisos turísticos se duplica en GaliciaEl proyecto de Exolum en el puerto exteriorFiesta naranja por el regreso a la ACB¿Qué es una central reversible?Los 13 intocables del DeportivoLas claves de la futura área metropolitana del taxiVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

Confirman 10 años y medio de cárcel para la cuidadora de una menor por agresión sexual

Los abusos continuados a la niña se produjeron durante el curso escolar 2018/2019, cuando la víctima tenía 10 años

Sede de la Audiencia Provincial de A Coruña en Santiago.

Sede de la Audiencia Provincial de A Coruña en Santiago. / ECG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena a 10 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente. En concreto, el fallo desestima los argumentos esgrimidos por la defensa de la condenada en un recurso, que rechaza, y confirma la totalidad del fallo.

Los hechos se remontan al curso escolar 2018/2019, cuando la víctima tenía 10 años y la condenada ejercía como cuidadora. Según apunta la sentencia, la mujer aprovechaba los momentos en los que la niña quedaba a solas bajo su cuidado para cometer los hechos «de manera reiterada y repetida en el tiempo».

Los magistrados apuntaron que la acusada actuaba con ánimo de menoscabar la indemnidad sexual de la menor y le indicaba a la niña «que no podía contárselo a nadie». A consecuencia de estos hechos, la víctima presentó una sintomatología de corte postraumático.

Noticias relacionadas

Por ello, se le considera autora de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, y se le impuso una pena de cárcel de 10 años y medio. También se le impuso la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años, y cinco años de libertad vigilada. Además, se ratifica el pago de una indemnización a la víctima de 25.000 euros debido al «sufrimiento anímico y emocional de la menor derivado del grave comportamiento delictivo del que la acusada es autora».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  3. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  4. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  5. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  6. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  7. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  8. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa

Galicia aspira a fabricar un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN en Suiza

Galicia aspira a fabricar un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN en Suiza

Unos errores amplificados por la intención de la Xunta de tener más control en la selectividad

Unos errores amplificados por la intención de la Xunta de tener más control en la selectividad

Condenado a 11 años y tres meses de cárcel por abusar sexualmente de una clienta con discapacidad en A Pobra de San Xiao (Lugo)

Condenado a 11 años y tres meses de cárcel por abusar sexualmente de una clienta con discapacidad en A Pobra de San Xiao (Lugo)

Confirman 10 años y medio de cárcel para la cuidadora de una menor por agresión sexual

Confirman 10 años y medio de cárcel para la cuidadora de una menor por agresión sexual

Los diez ciclos de FP con menos plazas en Galicia: estudios con apenas un grupo en toda la comunidad

Los diez ciclos de FP con menos plazas en Galicia: estudios con apenas un grupo en toda la comunidad

Galicia prevé una "soledad absoluta" de la ministra de Sanidad en el conflicto del Estatuto Marco, "con todo en contra"

Galicia prevé una "soledad absoluta" de la ministra de Sanidad en el conflicto del Estatuto Marco, "con todo en contra"

La Ribeira Sacra aspira a ser Patrimonio de la Humanidad en un plazo de un mes y medio a pesar del informe negativo

La Ribeira Sacra aspira a ser Patrimonio de la Humanidad en un plazo de un mes y medio a pesar del informe negativo

Galicia retoma la comisión sobre la reforma de la financiación autonómica sin ningún consenso entre los partidos

Galicia retoma la comisión sobre la reforma de la financiación autonómica sin ningún consenso entre los partidos
Tracking Pixel Contents