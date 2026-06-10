La controversia de la PAU suma un nuevo choque entre el BNG y el PP: Pontón ve detrás de la polémica un intento de controlar el acceso a la universidad

La polémica por los errores detectados en la Proba de Acceso á Universidade (PAU) sigue sumando disputas políticas. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó este miércoles a la Xunta de aprovechar la crisis generada en torno a los exámenes de selectividad para intentar reforzar su influencia sobre la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), el órgano responsable de coordinar los exámenes.

Tras participar en la comisión de estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, la líder nacionalista situó el foco en el alumnado afectado por las incidencias registradas durante la convocatoria. A su juicio, las medidas adoptadas para corregir los errores y evitar perjuicios en las calificaciones eran necesarias y respondían a una situación excepcional. «Lo más importante son los alumnos», sostuvo Pontón, quien defendió la rectificación realizada por la organización de las pruebas para garantizar que ningún estudiante viese comprometidas sus opciones de acceso a la universidad.

Sin embargo, la dirigente del BNG considera que la controversia ha sido utilizada por el Partido Popular para cuestionar a la CiUG y abrir un debate sobre su funcionamiento. «Es muy grave que el PP quiera utilizar un error para llevar adelante una posición de control de la CIUG», afirmó ante los medios. Las declaraciones se producen en plena resaca de una selectividad marcada por los fallos detectados en algunos exámenes, y después de que los rectores de las tres universidades gallegas —USC, UDC y UVigo— replicasen a la Xunta que la Consellería de Educación sí que forma parte de los grupos de trabajo que elaboran los exámenes del selectivo, tras reiterar el Ejecutivo gallego que «la Xunta ni prepara, ni revisa, ni corrige las pruebas».

La Xunta defiende su rol «testimonial»

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha insistido este miércoles en que el papel del Gobierno gallego en la CiUG es «testimonial» y ha tildado de «carrusel de errores» la situación «anómala» de esta selectividad de 2026. En declaraciones a los medios este miércoles en un acto en Santiago, Rodríguez ha subrayado que «quien elabora, quien corrige y quien evalúa las pruebas es la CiUG», desvinculando a la Xunta de los exámenes.

Rodríguez ha recordado que, ante las incidencias registradas, la Consellería solicitó por escrito información sobre los cambios de criterios de corrección, recibiendo como respuesta que se enterarían «cuando fuesen publicados en la web». A pesar de los «errores» de esta convocatoria, el conselleiro ha insistido en que la existencia de 17 pruebas diferentes para un sistema de distrito único en el Estado español resulta «muy injusta» y genera un «perjuicio» para los estudiantes gallegos.

Por ello, reafirma la postura de la Xunta de reclamar una «mayor corresponsabilidad» y participación en la coordinación del proceso. Además, negó la existencia de un conflicto con las universidades y ha instado a «no socializar las responsabilidades», a «tener más empatía con los alumnos y no inventarse teorías de la conspiración», a la vez que ha acusado al Bloque de intentar «desenfocar» la situación.

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Con todo, para Pontón, la respuesta política del Gobierno gallego va más allá de la gestión de esos errores concretos. La portavoz nacionalista denunció lo que definió como un «ataque a la universidad pública» y sostuvo que existe una estrategia orientada a aumentar el control sobre los mecanismos de acceso a la educación superior. «Quiero recordar que el Partido Popular ya nombra a la mitad de los miembros de la CiUG», señaló, antes de calificar de «inaudito» el cuestionamiento de las universidades gallegas a raíz de lo ocurrido en la PAU. «Estamos ante un nuevo intento del Partido Popular de controlar absolutamente todo».