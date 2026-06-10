¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

La de este miércoles será una jornada con influencia de las altas presiones y con circulación del noreste. La predicción refleja algunas nubes las primeras horas que dejarán paso a cielos muy abiertos o con nubes de tipo alto.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas experimentarán leves ascensos. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 21 grados.

Los vientos soplarán del norte-noreste moderados en general, fuertes en el litoral atlántico.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: