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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este miércoles se mantiene la influencia de las altas presiones, con pocos cambios en las temperaturas

Madre e hijo en el agua un día de sol en A Coruña.

Madre e hijo en el agua un día de sol en A Coruña. / Iago López

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RAC

La de este miércoles será una jornada con influencia de las altas presiones y con circulación del noreste. La predicción refleja algunas nubes las primeras horas que dejarán paso a cielos muy abiertos o con nubes de tipo alto.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas experimentarán leves ascensos. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 21 grados.

Los vientos soplarán del norte-noreste moderados en general, fuertes en el litoral atlántico.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • Lugo 7°C 21°C
  • Vigo 12°C 26°C
  • Ferrol 11°C 20°C
  • Santiago 9°C 22°C
  • Pontevedra 11°C 26°C
  • Ourense 10°C 27°C

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