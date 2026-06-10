¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Este miércoles se mantiene la influencia de las altas presiones, con pocos cambios en las temperaturas
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La de este miércoles será una jornada con influencia de las altas presiones y con circulación del noreste. La predicción refleja algunas nubes las primeras horas que dejarán paso a cielos muy abiertos o con nubes de tipo alto.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas experimentarán leves ascensos. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 21 grados.
Los vientos soplarán del norte-noreste moderados en general, fuertes en el litoral atlántico.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- Lugo 7°C 21°C
- Vigo 12°C 26°C
- Ferrol 11°C 20°C
- Santiago 9°C 22°C
- Pontevedra 11°C 26°C
- Ourense 10°C 27°C
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