La Xunta carga contra el presidente de la Fegamp por el «tono crítico» y «poco respetuoso» de las alegaciones a la Lei de Administración Local

La Xunta ha cargado este miércoles contra el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) por las alegaciones presentadas por la institución municipalista al anteproyecto de la Lei de Administración Local. Cuestionada en el Parlamento, la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, ha condenado el «tono crítico» y «poco respetuoso» de las alegaciones, afeando la «instrumentalización política» que hace su presidente, Alberto Varela, del proceso.

Al hilo, ha asegurado que la Xunta desconoce si las alegaciones presentadas por el ente municipalista «fueron sometidas a debate» en sus órganos internos, y que a pesar de pedir el resultado de la votación, «no se obtuvo respuesta».

Poco después, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha tildado estas declaraciones de «vergonzosas», asegurando que las alegaciones sí se debatieron en el seno de la entidad y que «no parece lógico que la organización de la que forman parte los 313 concellos y las cuatro diputaciones gallegas, solo pueda intervenir en los trabajos iniciales de la ley como cualquier particular».

Así, «después del ataque recibido» en la Cámara, «sin posibilidad de respuesta ni réplica», Varela ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para «hacer balance del municipalismo gallego sobre las políticas de la Xunta dirigidas a los concellos y las propuestas que tenemos elaboradas tanto para la futura ley como para el resto de políticas públicas que afectan a los concellos».

En el mismo comunicado, Varela ha aprovechado para responder a otra de las críticas vertidas por Prieto, que afeó a la entidad no haber acudido a la reunión del pasado martes para debatir estas alegaciones. Al respecto, la Fegamp ha criticado que se convocó de un viernes para un martes sin posibilidad de cambio, y que no acudieron por tener «compromisos en agenda» ya marcado para ese día. «Desde la Fegamp esperamos poder mantener la reunión lo más pronto posible, en una fecha consensuada», reza el comunicado, instando al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, a retomar «la institucionalidad y el respeto» y a «dejarse de tonterías», reprochando que «impone fechas de reunión» para que los representantes de la Fegamp no puedan asistir y después «jugar con preguntas parlamentarias que deberían emplearse para fiscalizar la acción del Gobierno de la Xunta y no al municipalismo gallego».

El mismo termina con unas declaraciones del vicepresidente segundo de la federación, Secundino García, del BNG, que ha denunciado que la Consellería «está haciendo un uso espurio de las instituciones» y la ha acusado de «utilizarlas para defender sus intereses partidistas». «La directora xeral de Administración Local ha ido al Parlamento a petición del PP para atacar a la Fegamp, abusando de su mayoría absoluta y, como saben que la van a aprobar igual, ya ni respetan los tiempos ni el diálogo que se pidió desde la Fegamp», ha censurado.