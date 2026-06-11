Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año

La prueba de acceso a la universidad más polémica vivida en Galicia en los últimos años se salda con un porcentaje de aprobados del 96,25%, una proporción que supera el 95,6% del año pasado, cuando la selectividad estrenó por primera vez un formato más competencial y dejó de lado la mayor optatividad de los ejercicios pospandémicos.

Con todo, se desconoce cómo ha impactado sobre las notas la flexibilización de la corrección ordenada por la CiUG tras las incidencias en dos exámenes. Las calificaciones son determinantes en el acceso al grado deseado. Aunque para aprobar la selectividad basta un 5 tras la ponderación con el instituto, los grados más codiciados suelen ir asociados a notas elevadas.

Las cifras de aptos las facilitó este jueves la CiUG, que gestiona la prueba y el acceso a la universidad, y cuya labor ha sido cuestionada estos días desde la Consellería de Educación por el «carrusel de errores» que, según el conselleiro, Román Rodríguez, sembró preocupación en familias y alumnado que, avisa, se juega su «futuro».

Tras las quejas presentadas por colectivos de docentes de Historia de España y de Dibujo Técnico sobre enunciados no ajustados a las directrices del organismo o con «múltiples errores», la CiUG pidió a sus correctores que el alumnado no se viese perjudicado.

Aprobados al alza

Por ahora, el resultado, a falta de conocer qué ocurre con quienes den el paso de reclamar, es que los aptos entre los presentados en la parte obligatoria superan los de 2025, el único precedente que, por el cambio de formato, admite comparación. No obstante, como referencia estadística general, ni en la etapa de más flexibilidad por el covid, ni en toda la década, se alcanzó un dato tan alto.

De los 13.437 matriculados en la PAU se presentaron 13.312, un 99%. Hicieron la parte obligatoria del examen, donde se incluye Historia de España o su alternativa, Historia de la Filosofía, 11.534 —el resto solo va a las materias de subir nota— y recibieron el apto 11.102, el 96,25%. Las plazas que oferta el sistema universitario de Galicia rondan las 11.800, pero lo que preocupa a los estudiantes ahora es si entrarán en la carrera deseada y ahí las calificaciones son decisivas, porque, cuando hay más alumnos que plazas, entran las notas más altas.

Aunque esta vez el alumnado ya conocía el formato de la prueba y sus reglas, han sido los desajustes entre esas reglas y los enunciados de los ejercicios hallados en algún examen los que motivaron las protestas de docentes de instituto de Historia de España. A las quejas de familias y de profesores por las «incidencias» detectadas, también en Dibujo Técnico, se sumaron las de la Consellería de Educación, que quiere reformar la CiUG para tener un rol más activo en la PAU. Las universidades defienden el sistema vigente, pero mejorando la revisión de los ejercicios.

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Mientras el alumnado de la convocatoria ordinaria accede ya a sus calificaciones y puede ir pensando en qué carreras se preinscribirá, ahora les toca a los estudiantes que acuden a la repesca, que se celebrará entre los días 30 de junio y 2 de julio, matricularse en la prueba.