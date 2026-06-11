Los concellos con planes climáticos tendrán prioridad en las ayudas de la Xunta a partir de 2027

La Xunta dará prioridad, a partir de 2027, a los ayuntamientos que dispongan de un Plan local de acción por el clima a la hora de conceder ayudas públicas relacionadas con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Así lo anunció este jueves la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante la presentación de la cuarta edición del Atlas urbano de la sostenibilidad de Galicia. Según explicó, el Ejecutivo autonómico trabaja ya para incorporar este requisito como criterio específico de valoración en la convocatoria de ayudas del próximo año de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

La responsable autonómica destacó que estos planes constituyen una herramienta estratégica para impulsar la eficiencia energética, fomentar el uso de energías renovables, reforzar la resiliencia frente al cambio climático y reducir las emisiones de CO2. Durante el acto, la conselleira subrayó que 260 municipios gallegos cuentan ya con su correspondiente Plan local de acción por el clima. Asimismo, recordó que la Ley del clima de Galicia obliga a disponer de este instrumento a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, de los cuales el 74% ya lo ha aprobado o presentado.

En este contexto, Vázquez reiteró el «apoyo» de la Xunta a las entidades locales para avanzar hacia municipios «más limpios, más verdes, apostando por la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la gestión responsable de los recursos». La conselleira señaló además que las conclusiones recogidas en el Atlas urbano de la sostenibilidad, elaborado por Economía Digital, resultan útiles para orientar las políticas públicas y continuar desarrollando soluciones que permitan situar a Galicia entre las regiones más avanzadas en materia de sostenibilidad.

Gestión de residuos, eficiencia hídrica y calidad ambiental

La cuarta edición del informe pone el foco en tres ámbitos prioritarios para el Gobierno gallego: la gestión de residuos, la eficiencia hídrica y la calidad ambiental. En materia de residuos, la Xunta recordó que, pese a tratarse de una competencia municipal, lleva años respaldando a los ayuntamientos para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de recogida, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos marcados por la normativa europea.

Como ejemplo, Ángeles Vázquez indicó que desde 2018 se han destinado cerca de 40 millones de euros en ayudas a las administraciones locales, lo que ha permitido mejorar significativamente los sistemas de recogida selectiva. Actualmente, según los datos facilitados por la Xunta, el 97% de los municipios gallegos dispone, total o parcialmente, de sistemas de recogida de biorresiduos. Además, el 88% cuenta con servicio de punto limpio, que da cobertura al 93,5% de la población, mientras que el 80% dispone de sistemas diferenciados para residuos especiales, como textiles o aceites usados.

Respecto a la gestión del agua, la conselleira recordó que la mejora de las redes de abastecimiento y el aumento de la capacidad de almacenamiento constituyen una prioridad presupuestaria para reforzar la adaptación al cambio climático. En este sentido, destacó que la Xunta convoca anualmente diferentes líneas de ayudas destinadas a auditorías de redes, actuaciones en puntos críticos y proyectos de mejora de mayor envergadura. Según explicó, Augas de Galicia desarrolla una planificación basada en la coordinación institucional y una visión transversal orientada a incrementar la eficiencia de los recursos y optimizar la gestión hídrica.

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El Atlas urbano de la sostenibilidad también analiza indicadores relacionados con la calidad del aire y la contaminación acústica. En este ámbito, el último informe sobre la situación acústica en Galicia refleja una mejora generalizada de los niveles de ruido, manteniendo la tendencia positiva observada en los últimos años.