Los dueños de Audasa elevan en un año el valor de la concesionaria en otros 40 millones de euros: Itínere, tasada ya en más de 2.000 millones

En contabilidad, los activos materiales —un buque, maquinaria de una fábrica, equipos de oficina— se deprecian en función de la vida útil técnica, la intensidad de uso o su obsolescencia. Los activos inmateriales o intangibles, por regla general, se amortizan: para una concesión administrativa, esa amortización se produce durante el plazo en que la empresa tiene derecho a explotarla. En este último caso su denominado valor residual es normalmente de cero, porque a su finalización, a menos que exista la posibilidad de venderla, queda extinguida al terminar ese plazo.

En el caso de Grupo Itínere, las concesiones que explota presentan distintas fechas para su extinción: desde el año 2048 para Autopistas del Atlántico (Audasa), 2029 para Audenasa (donde tiene el 50%) o 2045 para Autoestradas de Galicia. Ninguna de estas concesiones, salvo cambio de estrategia por parte de la Administración, tiene posibilidades de prórroga. No obstante, el valor que los dueños de Itínere confieren a la compañía ha medrado en el último año. A 31 de diciembre de 2025, según las cuentas de Swiss Life depositadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés), el valor en libros de Grupo Itínere superaba ya los 2.000 millones de euros, frente a los 1980 millones del ejercicio anterior.

El fondo suizo Swiss Life posee el 37,59% de Itínere a través de la mercantil Swiss Life Retina BidCo, constituida a mediados de 2024 en el Gran Ducado con el código de identificación B288372. Fue en enero del año pasado cuando formalizó su entrada en la compañía concesionaria, por importe de 479,5 millones de euros, «dividida en capital por importe de 384.237.332 euros y en bonos convertibles por importe de 95.262.668 euros», dice en sus cuentas, a las que ha tenido acceso FARO. Se convirtió entonces en socia del fondo de pensiones holandés Algemene Pensioen Groep (APG). En noviembre adquirió otro paquete de títulos por otros 261,7 millones.

Extracto de las cuentas de Swiss Life Retina BidCo / LG

En detalle

Como resultado, abundan sus datos mercantiles, «el valor contable neto total de la inversión en Itinere Infraestructuras S.A. asciende a 758.259.959,95 euros e incluye los costes incrementales asociados». Esta proporción es la que aumenta ese valor de todo el grupo hasta los 2.017 millones de euros, casi 40 millones más en un año. «La Dirección de la Sociedad considera que no fue necesario realizar ningún ajuste de valor en relación con la valoración de los activos financieros, teniendo en cuenta que no existe una reducción duradera de su valor a 31 de diciembre de 2025», abunda su memoria, depositada este mismo martes. Swiss Life Retina BidCo no tiene personal en plantilla.

Como aprobó Grupo Itínere en una junta extraordinaria de accionistas, sus propietarios recibieron el pasado enero un dividendo superior a los 109 millones de euros, de los que más de 40 millones correspondieron a Swiss Life. Lo remacha esta mercantil en el capítulo de «hechos posteriores» de sus cuentas. «El 29 de enero de 2026, la Sociedad recibió un dividendo de 41.155.197,84 euros de Itinere Infraestructuras S.A. Posteriormente, la Sociedad utilizó los fondos recibidos para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta, el reembolso de deudas y la devolución de la prima de emisión».

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No hay ninguna referencia en este documento mercantil a los dictámenes emitidos por la Comisión Europea, que ha dictaminado que la prórroga concedida a la concesión de Audasa, la joya de la corona del grupo, fue ilegal y corresponde su anulación. Las cuentas anuales de la concesionaria de la autopista AP-9 fueron, una vez más, positivas en todos los sentidos. Los tráficos, expresados en parámetros IMD (intensidad media diaria), crecieron en un 5%, hasta los 27.839 vehículos. Teniendo en cuenta los 231,77 millones de euros de facturación, de los peajes e ingresos de las estaciones de servicio, más del 43% de los ingresos de Audasa se convierten en ganancias netas.