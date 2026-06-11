La Lei de educación dixital de Galicia incluirá una treintena de aportaciones de la comunidad educativa

La futura Lei de educación dixital de Galicia, que restringirá las pantallas antes de 5º de Primaria, prohibirá grabar las clases o la difusión de exámenes del alumnado y que regulará el uso de IA o la desconexión digital, entre otras muchas facetas, incorporará cerca de una treintena de aportaciones del Consello Escolar de Galicia, órgano en el que están representados todo el abanico de agentes del mundo de la enseñanza, desde familias a alumnado y docentes, pasando también por organizaciones sindicales o administraciones.

Así lo ha explicado este jueves la Consellería de Educación, cuyo titular, Román Rodríguez, destaca que las sugerencias recibidas convierten a la ley en la que ostenta el récord histórico en Galicia de aportaciones en la fase de exposición pública. No obstante, la mayoría de las 199 recopiladas no podrán incorporarse a la ley porque «no son objeto» de la misma. Aun así, dijo, son «muy valiosas y se tendrán en cuenta para posteriores desarrollos normativos».

En concreto, detalló que 115 son aportaciones de adición, las que se utilizan para «añadir y enriquecer» el texto. Tienen que ver con el empleo de teléfonos móviles, la regulación de la formación docente o garantías de recursos que, asegura, se canalizarán mediante los diferentes planes de despliegue normativo.

Precisamente son esas las cuestiones que generaron más debate en el seno del Consello Escolar de Galicia celebrado el miércoles, que duró toda la tarde y hasta bien entrada la noche, como cuenta Julio Díaz, representante del sindicato educativo Anpe en el foro. Al respecto, explica que una «mayoría» demandaba que la formación en TIC que se exigirá al profesorado se realizase en horario lectivo, una cuestión que no se aceptó.

Desconexión digital

Además, comenta, se habló mucho de desconexión digital. Ahora hay quejas tanto de progenitores como de docentes por las horas «intempestivas» en las que reciben comunicaciones y la normativa entrará a regular esos temas. De hecho, se excluirán las relaciones vía WhatsApp y el contacto se realizará a través de una plataforma propia renovada de AbalarMóbil.

Asimismo, Díaz comenta que se hizo hincapié, con una «preocupación especial», en todo lo relacionado con las gravaciones en los centros educativos, y en todo lo relativo a la utilización de smartphones por el alumnado y en qué edades.

Noticias relacionadas

Desde el punto de vista de los docentes, desde Anpe reclaman que en cualquier caso todas esas cuestiones que se derivarán de la ley no debn suponer una carga burocrática extra para el profesorado. El combate a la burocracia excesiva, que resta tiempo al profesorado para las tareas propias de enseñanza, es uno de los puntos recogidos en el Acordo de Mellora pactado entre Xunta y la mayoría de sindicatos educativos.