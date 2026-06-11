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Niños gallegos se benefician de una alternativa de tardes saludables para combatir la obesidad

El Ministerio de Sanidad impulsa "Tardes con plan" en quince autonomías, entre ellas Galicia, con una financiación de 4 millones del Fondo Social Europeo

En total serán casi 13.000 los menores beneficiados

Comedor escolar en una escuela infantil municipal.

Comedor escolar en una escuela infantil municipal. / Carlos Pardellas

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Carmen Villar

Santiago

En España, cuatro de cada diez niñas y niños presentan exceso de peso, prevalencia que se duplica en los hogares con menores ingresos, «lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre salud y desigualdad social». Así lo afirma la titular del Ministerio de Sanidad, Mónica García, para defender la implicación de la sociedad entera en un desafío que define como «colectivo».

En respuesta a esa preocupación, el Gobierno central ha diseñado «Tardes con plan», una iniciativa que promueve el ocio saludable mediante actividades extraescolares gratuitas dirigidas a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, orientadas a reforzar hábitos relacionados con la actividad física, la alimentación equilibrada, el descanso adecuado y el bienestar emocional, contribuyendo a mejorar tanto la salud física como la salud mental de la población infantil y adolescente.

Casi 13.000 niños de quince autonomías, entre ellas Galicia, serán los beneficiarios, a través de un total de 95 actuaciones en 28 provincias llevadas a cabo por entidades de ámbito estatal: Astrade, Fundación Balia, COCEDER, Confederación Don Bosco, Humanitarios Sin Fronteras, Injucam, Fundación Nereu, Nexo Empleo, UNAD, United Way España y Fundación Vivo Sano. La implicación del tercer sector es clave y la ministra la agradece.

De todo ello informa Sanidad en un comunicado, en el que señala que la iniciativa será financiada con más de cuatro millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus y que el objetivo es que las actividades sean «saludables, inclusivas y accesibles».

Una cuestión de equidad

Para García, «cuando hablamos de obesidad infantil, estamos hablando de equidad, de oportunidades y del derecho de cada niño y cada niña a crecer con salud, sin que el barrio en el que vive o la renta de su familia condicionen su bienestar presente y futuro».

El Sergas, que impulsa en Galicia el Plan Obesidade Zero, advierte que la obesidad y el exceso de peso constituyen «un problema» cuya importancia radica en su «contribución como factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas».

En concreto, en lo relativo a la infancia, la Consellería de Sanidade advierte que «los niños y niñas con obesidad sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión» y además «presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos». Asimismo, se asocia con «una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta».

El análisis del Sergas para Galicia la última vez que se hizo un estudio específico en población infantil reveló que una cuarta parte de los niños de hasta 15 años tienen sobrepeso.

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