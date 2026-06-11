Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La oferta de pisos turísticos se duplica en GaliciaEl proyecto de Exolum en el puerto exteriorFiesta naranja por el regreso a la ACB¿Qué es una central reversible?Los 13 intocables del DeportivoLas claves de la futura área metropolitana del taxiVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este jueves llega una masa de aire cálido

El sol despunta sobre la bahía coruñesa.

El sol despunta sobre la bahía coruñesa. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña mantiene este jueves la influencia anticiclónica y, además, recibirá una masa de aire cálido de latitudes inferiores.

Con esta situación, se esperaran, según el pronóstico de MeteoGalicia, cielos con nubes altas, pero que no impedirán el paso del sol.

Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, con termómetros que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 25 de máxima, mientras que los vientos soplarán del nordeste, moderados en general, fuertes en el litoral noroeste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 12°C 25°C
  • Lugo 8°C 24°C
  • Vigo 13°C 32°C
  • Ferrol 11°C 25°C
  • Santiago 11°C 27°C
  • Pontevedra 13°C 31°C
  • Ourense 11°C 32°C

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  3. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  4. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  5. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  6. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  7. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  8. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Una tierra fértil: Galicia lidera la rentabilidad agraria peninsular con el mayor beneficio por hectárea

Nueva agenda para los médicos de familia: 30 consultas al día, 90 minutos para citas forzadas y pluses si atienden más pacientes

Nueva agenda para los médicos de familia: 30 consultas al día, 90 minutos para citas forzadas y pluses si atienden más pacientes

La Xunta carga contra el presidente de la Fegamp por el «tono crítico» y «poco respetuoso» de las alegaciones a la Lei de Administración Local

La Xunta carga contra el presidente de la Fegamp por el «tono crítico» y «poco respetuoso» de las alegaciones a la Lei de Administración Local

Las incidencias en selectividad no son novedad en Galicia: ya hubo errores en 2025, en 2024 o en 2019

Las incidencias en selectividad no son novedad en Galicia: ya hubo errores en 2025, en 2024 o en 2019

Galicia aspira a fabricar un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN en Suiza

Galicia aspira a fabricar un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN en Suiza

Condenado a 11 años y tres meses de cárcel por abusar sexualmente de una clienta con discapacidad en A Pobra de San Xiao (Lugo)

Condenado a 11 años y tres meses de cárcel por abusar sexualmente de una clienta con discapacidad en A Pobra de San Xiao (Lugo)

Confirman 10 años y medio de cárcel para la cuidadora de una menor por agresión sexual

Confirman 10 años y medio de cárcel para la cuidadora de una menor por agresión sexual
Tracking Pixel Contents