¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Este jueves llega una masa de aire cálido
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A Coruña mantiene este jueves la influencia anticiclónica y, además, recibirá una masa de aire cálido de latitudes inferiores.
Con esta situación, se esperaran, según el pronóstico de MeteoGalicia, cielos con nubes altas, pero que no impedirán el paso del sol.
Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, con termómetros que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 25 de máxima, mientras que los vientos soplarán del nordeste, moderados en general, fuertes en el litoral noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 12°C 25°C
- Lugo 8°C 24°C
- Vigo 13°C 32°C
- Ferrol 11°C 25°C
- Santiago 11°C 27°C
- Pontevedra 13°C 31°C
- Ourense 11°C 32°C
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