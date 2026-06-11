¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña mantiene este jueves la influencia anticiclónica y, además, recibirá una masa de aire cálido de latitudes inferiores.

Con esta situación, se esperaran, según el pronóstico de MeteoGalicia, cielos con nubes altas, pero que no impedirán el paso del sol.

Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, con termómetros que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 25 de máxima, mientras que los vientos soplarán del nordeste, moderados en general, fuertes en el litoral noroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: