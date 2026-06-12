Unos 48.000 niños sufren riesgo de pobreza en Galicia, una cifra a la baja pero «preocupante» en comparación con la UE

Unos 48.000 niños gallegos sufren riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope de 2025, el 19,3% de la infancia.Así lo aseguró la directora de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, Inés Salteiro, quien valoró que la tasa se redujo en el último año y es la segunda más baja del país, inferior a la media española del 33,2%. En todo caso, advirtió que «eso no significa que no se necesiten medidas». De hecho, avisa que el dato gallego es «preocupante» en comparación con la media europea.

Por ello, durante su participación en Santiago en el I Congreso Autonómico Os Dereitos da Infancia en Galicia, Salteiro hizo un llamamiento a las administraciones para mejorar las políticas de infancia que «redunden en el bienestar de las niñas y niños gallegos».

Pone el foco sobre la situación de familias monoparentales, pues el riesgo de exclusión en estos hogares supera el 50%, un modelo familiar especialmente encabezado por mujeres. Y es que afrontan mayores problemas de precariedad y conciliación.

Al respecto, demanda medidas para «reducir esas cifras tan alarmantes» con las que favorecer los ingresos a través de políticas activas de empleo para los padres, así como la elaboración del plan de apoyo a familias monoparentales, con atención a la conciliación.

Vivienda

Apunta a causas multifactoriales para explicar la pobreza infantil, si bien señala que «una de las causas principales» es la vivienda, ya que «hay familias que tienen dos empleos y no llegan a tener un porcentaje adecuado de sus ingresos para hacer frente» a esta cuestión. Salteiro deja claro que «se precisan políticas específicas» para «incrementar número de viviendas de alquiler social».

También apunta a problemáticas para compatibilizar las ayudas de la Risga con el ingreso mínimo vital, unido a una «burocratización»

Círculo de la pobreza

La directora de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia hizo hincapié en la necesidad de atajar este riesgo de pobreza de forma temprana, puesto que «el círculo de la pobreza continúa» y esos niños «van a tener problemas en el futuro» como adultos.

Observa «cifras alarmantes» en los sectores más vulnerables de la población, como son los niños de etnia gitana, los «más afectados». En concreto, más del 60% de estos jóvenes entre los 18 y 24 años no obtienen la ESO. También se refiere a la brecha para los menores tutelados por la administración y los discapacitados para acceder a estudios universitarios. Por todo ello, urge a las administraciones políticas para que no haya estas desigualdades.