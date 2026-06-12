La Xunta activa el nivel rojo por calor en el interior de Pontevedra

Después de un mayo inestable, muy primaveral, junio estrena definitivamente el verano con un fuerte episodio de calor que mantendrá los termómetros por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad, sobre todo en el interior de la provincia de Pontevedra. Van a ser tres días muy cálidos acompañados por noches tropicales, es decir, que no bajarán de 20 grados. Por esta razón, la Xunta ha activado la alerta de nivel rojo en el interior pontevedrés (y ha suspendido toda actividad deportiva federada en el exterior) y el naranja en el interior y el noroeste de A Coruña.

Francisco Infante, coordinador de AEMET en Galicia, explica que las altas temperaturas surgen por la posición del anticiclón en las Azores sumada a la presencia de una masa de aire cálido. «Esto, con la propia insolación, provoca el ascenso del mercurio», dice. Lo peor será hoy.

Con todo, no podemos hablar de ola de calor. Hay unos parámetros muy específicos que la determinan, como su duración de al menos tres días sin que bajen las máximas. Según explicó el meterólogo, el episodio será relativamente breve, ya que el descenso térmico comenzará el sábado en las Rías Baixas y se extenderá al resto de la comunidad entre el domingo y el lunes. «Podemos referirnos a un episodio de calor, pero no a ola de calor», señaló. Infante recordó que para que se declare oficialmente deben registrarse durante al menos tres días consecutivos temperaturas máximas excepcionalmente altas en una zona amplia del territorio, superando los umbrales climatológicos establecidos. Por ejemplo, en el caso de Vigo, apuntó que harían falta valores por encima de los 34 o 35 grados durante varios días seguidos, una situación que no se prevé en este episodio.

La playa de Samil, esta mañana. / P.H.G.

Noches tropicales

Las noches van a ser tropicales y en varias zonas del sur de la provincia de Pontevedra las mínimas podrían no bajar de 20 grados. Es un nivel de temperatura que dificulta el sueño y se da por el estancamiento del aire cálido en superficie.

No va a ser igual en toda Galicia, de hecho hay un contraste curioso entre estaciones. Mientras que en la ciudad olívica durante el día el termómetro puede alcanzar los 34 grados y en Ourense los 38, a la noche se invierten las tornas. Las mínimas en la primera son de 21 y en la segunda de 15. ¿Por qué ocurre esto? Infante indica que en las zonas de costa el viento circula de forma más dificultosa, impidiendo que se mueva el calor residual. Mientras, en la ciudad aúrea habría mayor «ventilación».

A medio y largo plazo

Tras el tórrido fin de semana, el mercurio presenta valores más amables. Según los datos de AEMET, las máximas bajarán de los 30, aunque se mantendrán próximas.

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Por otra parte, y teniendo en cuenta la baja fiabilidad de una predicción a menos de unos días vista, el meteorólogo cree que este verano apunta a ser especialmente cálido, eso sí, con valores de precipitación normales para la época del año.