Cinco helicópteros y seis aviones movilizados por un incendio forestal en Padrón que ya calcinó la extensión de veinte campos de fútbol
Medio Rural desplegó también 12 agentes, 13 brigadas, ocho motobombas y una pala retroexcavadora para sofocar el siniestro forestal
La columna de humo de Herbón era visible de el entorno santiagués, Barbanza e incluso Pontevedra, y avanza rápido por la zona arbolada
Marcos Manteiga Outeiro
El entorno compostelano registró su primer incendio de consideración de la temporada en la parroquia de Herbón, Concello de Padrón, movilizando la Xunta cinco helicópteros y seis aviones para su control. Su extensión actual ronda las 20 hectáreas, como otros tantos campos de fútbol. Su avance, además, era rápido por ser una zona arbolada.
La columna de fuego era perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imágenes remitidas por los vecinos del entorno, ya que se encuentra cerca del límite con Lampai, Teo. Segun el regidor Anxo Arca, "os medios de extinción terrestres xa se atopan traballando sobre o terreo", anunciando también la llegada de otros aéreos. "É moi importante non achegarse ao lume e manter as vías de comunicación libres de vehículos para que os medios de extinción poidan moverse coa máxima axilidade", aportaba.
Según especificaban desde la Consellería de Medio Rural, recibieron aviso del siniestro forestal al filo de las 16.00 horas, y durante la tarde permanecía activo. También se desplazaron 12 agentes, 13 brigadas, ocho motobombas y una pala retroexcavadora.
Hay que recordar la previsión de la Xunta, de cara a poner en marcha un comité de expertos del ámbito forestal para reforzar las políticas de prevención, defensa y ordenación del monte frente a los incendios. Así lo anunció este jueves en Santiago la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante la inauguración de las jornadas USE4FOREST, un encuentro organizado en el marco del programa europeo Interreg Sudoe centrado en la gestión y prevención de grandes incendios forestales.
Personal especializado
Según explicó la titular de Medio Rural, el nuevo órgano estará integrado por científicos, profesores y personal técnico especializado y tendrá como objetivo "sumar conocimiento y transferirlo a la toma de decisiones". Gómez vinculó la iniciativa a la necesidad de incorporar nuevas visiones y herramientas ante un escenario de incendios cada vez más complejo, marcado por grandes fuegos simultáneos, cambios extremos de comportamiento y una creciente afección sobre núcleos habitados.
Desde la Consellería do Medio Rural recuerdan que "está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085. Así mesmo, toda a información actualizada sobre incendios forestais que acadan as 20 hectáreas poderá ser consultada na conta aberta de X (antigo twitter): @incendios085".
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