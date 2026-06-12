Pontevedra se sitúa entre las zonas más calurosas de España con máximas que rozan los 40 grados

Aún no ha empezado el verano y Galicia afronta ya su segunda ola de calor con temperaturas extremas que rozaron los 40 grados en algunos puntos. La entrada de una masa de aire cálido ha disparado los termómetros en apenas un par de días y ha castigado especialmente al sur de la comunidad. La Aemet registró a las 17.40 horas una máxima de 37,9 grados en Vilagarcía de Arousa, un valor que solo se superó en Badajoz, Cáceres, Jaén y Córdoba.

Meteogalicia sitúa la temperatura récord del día también en el sur de Galicia: Ourense llegó a los 38,5 grados mientras que Salvaterra de Miño y Ponteareas se situaron en 37,7. También apretó el calor en Arnoia y Salceda de Caselas, donde los termómetros subieron hasta los 37,6 grados.

La oscilación térmica de los últimos días ha sido importante. En comparación con el lunes, los valores máximos de temperatura alcanzados en Galicia se dispararon en más de 10 grados. Las temperaturas empezaron a subir el jueves ligeramente pero ha sido este viernes cuando el calor empezó a resultar asfixiante, hasta el punto de que la Xunta activó la alerta roja en el interior de Pontevedra. Para este sábado, sin embargo, lo rebaja a nivel naranja en esta zona, mientras se mantiene la alerta naranja en el interior de A Coruña y se activa el nivel 1 (amarillo) en las zonas del oeste y suroeste de A Coruña.

Fin de semana

Este episodio de calor se prolongará durante todo el fin de semana. El sábado será otra jornada plenamente veraniega. Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, pero con presencia de aire frío en altura que inestabilizará la atmósfera. Así, habrá cielos muy abiertos con nubosidad de tipo alto. Con el transcurso del día podrían surgir chubascos localmente tormentosos en zonas altas.

Las temperaturas mínimas subirán y las máximas continuarán sin demasiados cambios, con subidas en la mitad norte.

Ourense podría llegar en esta jornada del sábado a los 38 grados de máxima, mientras que Pontevedra se situará en los 32 y Vigo en 31. Pero el calor también apretará en el norte, pues en Santiago se prevén 33 grados, en Ferrol 31 y en A Coruña 30. En la ciudad de Lugo los termómetros rozarán los 33 grados.

Y el calor será extremo no solo por el día. Las mínimas también subirán dificultando el descanso nocturno. La noche más calurosa será la de Vigo, donde el sábado se prevén 22 grados.

El domingo, una bolsa de aire frío en altura sobre Portugal dejará en Galicia una jornada de inestabilidad atmosférica. De este modo, el cielo estará en general con alternancia de nubes y claros. Con el avance del día se desatarán chubascos tormentosos localmente fuertes en muchos puntos del interior del territorio. Sin embargo, el calor no cesará y las temperaturas no experimentarán cambios notables. Se aguardan máximas de 37 grados en Ourense, 33 grados en Santiago y Lugo, 30 grados en Pontevedra y Ferrol, 29 en Vigo y 25 en A Coruña.

España

La influencia del anticiclón se está dejando notar en toda España pero la Aemet sitúa a Galicia como una de las zonas donde más se dejará sentir el calor. «Este sábado se podrán superar los 34 grados en el interior del área cantábrica, los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, y los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir», apunta. En su registro de temperaturas máximas durante la jornada de ayer, la temperatura alcanzada en la estación situada en Vilagarcía de Arousa se sitúa como la undécima más elevada de España.

Ante este episodio de altas temperaturas, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones para evitar problemas de salud asociados al calor. Es fundamental mantenerse bien hidratado, bebiendo agua con frecuencia incluso aunque no se tenga sensación de sed, y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12.00 y las 18.00 horas. También se aconseja permanecer en espacios frescos, bien ventilados o climatizados siempre que sea posible.