El Sergas retiene a 96 MIR de Familia pero solo 62 se quedan en centros de salud y PAC

El principal problema de la Atención Primaria es el déficit de médicos de familia, de ahí la importancia de formar a más profesionales y conseguir retenerlos en el Sergas. La competencia es feroz, pues otras comunidades e incluso también la privada se los disputan. La Consellería de Sanidade les ofrece contratos estables y salarios que superan los 50.000 euros anuales. En Galicia terminaron el pasado mes de mayo su residencia en la especialidad de medicina familiar un total de 114 facultativos y se quedarán en la sanidad pública gallega un total de 96 (el 84,2 por ciento). Sin embargo, solo 62 trabajarán en centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC).

Y, en conjunto, de los 306 MIR que acaban de finalizar su residencia en todas las especialidades, el Servicio Galego de Saúde retiene al 77,4 por ciento: un total de 237.

Primaria capta un mayor porcentaje: el 84,2 por ciento. Sin embargo, las urgencias hospitalarias le siguen robando profesionales a este nivel asistencial. Un total de 29 MIR de Familia optaron por este servicio en los hospitales, además, hay dos que trabajarán en hospitalización a domicilio (HADO) y tres se irán a la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. El resto se quedan en Primaria: 54 en los centros de salud y 8 en los PAC.

Esta fuga a urgencias hospitalarias obedece a que hasta ahora no contaba con una especialidad MIR y, por lo tanto, los profesionales interesados en trabajar en este servicio solicitaban plaza para formarse en Primaria para después dar el salto a las emergencias de los hospitales. De esta manera, ocupan puestos MIR de Familia, que después no se traducen en más facultativos para las consultas de los centros de salud.

Nueva especialidad de urgencias

Pero la especialidad de urgencias hospitalarias ya se ha creado y este año han empezado su formación en Galicia los primeros ocho MIR, una cifra aún insuficiente a tenor del volumen de residentes de Primaria que finalmente se van a estos servicios de emergencias. En todo caso, estos internos no terminarán su formación hasta dentro de cuatro años, de manera que la fuga a los hospitales continuará al menos hasta 2029.

En comparación con el año pasado, el Sergas ha logrado retener en la sanidad pública a tres MIR de Familia menos (en 2025 captó 99), pero la fuga a urgencias hospitalarias se redujo notablemente: pasó de 41 residentes a solo 29 que se marchan en esta ocasión a los hospitales. De esta manera, centros de salud y PAC contarán ahora con 62 facultativos más de Primaria, cuando hace un año retuvieron a 58.

Por áreas sanitarias

Los 96 MIR de Familia contratados por la Consellería de Sanidade se distribuyen de la siguiente manera: 17 en el área sanitaria de A Coruña y Cee; 8 en el área sanitaria de Ferrol; 22 en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza; 9 en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 6 en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 16 en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés; 15 en el área sanitaria de Vigo; 3 en la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

En cuanto a la especialidad de pediatría, de los 27 MIR que finalizaron su formación ahora en mayo, formalizaron su vínculo con el Sergas un total de 14, lo que supone el 51,8 por ciento. De ellos, tres pertenecen a Atención Primaria.

Los 14 nuevos pediatras contratados por el Sergas se reparten así: 3 en el área sanitaria de A Coruña y Cee; 2 en el área sanitaria de Ferrol; 2 en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza; 1 en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 3 en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés; y 3 en el área sanitaria de Vigo.