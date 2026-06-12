El Sindicato de Médicos de Galicia presenta once alegaciones al Estatuto Marco por «desigualdades históricas»
Las reivindicaciones del Simega se centran en la regulación de guardias, clasificación profesional y mejora de la Formación Sanitaria Especializada
Considera que el Ministerio de Sanidad sitúa a los facultativos «en una posición de desventaja» respecto a otros sanitarios
El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha presentado una batería de once alegaciones al anteproyecto de Estatuto Marco aprobado por el Gobierno. La central sindical considera que el texto impulsado por el Ministerio de Sanidad «no solo ignora las singularidades de la profesión médica y facultativa, sino que consolida desigualdades históricas y perpetúa un modelo laboral especialmente gravoso para médicos y facultativos».
A su juicio, el nuevo marco normativo «mantiene un trato diferenciado que sitúa al colectivo médico en una posición de desventaja» respecto a otros profesionales sanitarios, «sin reconocer adecuadamente la responsabilidad, disponibilidad y exigencia asistencial inherentes al ejercicio de la medicina». Tal y como explican en un comunicado, con las alegaciones presentadas buscan garantizar un reconocimiento efectivo de las particularidades de la profesión médica y evitar que el futuro Estatuto Marco «siga consolidando condiciones de desigualdad».
Para alcanzar esos objetivos sus reivindicaciones se centran en la regulación de las guardias médicas, la clasificación profesional, las condiciones de jubilación, el reconocimiento retributivo, la negociación específica del colectivo médico, la mejora de la Formación Sanitaria Especializada y el establecimiento de límites efectivos frente a una sobrecarga asistencial cada vez más insostenible. Las alegaciones de Simega también incorporan medidas dirigidas a proteger la salud física y mental de los profesionales, mejorar las condiciones de formación y trabajo de los médicos residentes, reconocer la labor de los tutores de Formación Sanitaria Especializada y establecer incentivos y límites reales de carga asistencial en aquellos ámbitos con déficit estructural de facultativos.
«La medicina no puede seguir sosteniéndose sobre un modelo de sobreesfuerzo permanente y derechos recortados, por lo que resulta imprescindible que toda hora trabajada sea reconocida, computada y remunerada en condiciones de igualdad, poniendo fin a un sistema que discriminatorio para médicos y facultativos», concluyen.
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