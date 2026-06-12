¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña continuará durante este viernes bajo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido y con circulación marcada del noreste, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Con esta situación, se esperan cielos muy despejados, con nubosidad de tipo alto.

Las temperaturas irán en moderado ascenso con valores que llegarán a los 30ºC en A Coruña.

Los vientos soplarán del este-noreste, moderados en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: