¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
La influencia anticiclónica continuará en el comienzo del fin semana, con temperaturas en moderado ascenso
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A Coruña continuará durante este viernes bajo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido y con circulación marcada del noreste, según el pronóstico de MeteoGalicia.
Con esta situación, se esperan cielos muy despejados, con nubosidad de tipo alto.
Las temperaturas irán en moderado ascenso con valores que llegarán a los 30ºC en A Coruña.
Los vientos soplarán del este-noreste, moderados en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16°C 30°C
- Lugo 10°C 30°C
- Vigo 19°C 34°C
- Ferrol 15°C 29°C
- Santiago 14°C 33°C
- Pontevedra 18°C 34°C
- A Coruña 16°C 29°C
- Ourense 13°C 35°C
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