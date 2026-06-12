Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia de la primitivaLa Fiscalía cambia de versiónManifestación del metalXimo a punto de renovarTranvías se renueva
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

La influencia anticiclónica continuará en el comienzo del fin semana, con temperaturas en moderado ascenso

Bañistas en la playa de Riazor.

Bañistas en la playa de Riazor. / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña continuará durante este viernes bajo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido y con circulación marcada del noreste, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Con esta situación, se esperan cielos muy despejados, con nubosidad de tipo alto.

Las temperaturas irán en moderado ascenso con valores que llegarán a los 30ºC en A Coruña.

Los vientos soplarán del este-noreste, moderados en general.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16°C 30°C
  • Lugo 10°C 30°C
  • Vigo 19°C 34°C
  • Ferrol 15°C 29°C
  • Santiago 14°C 33°C
  • Pontevedra 18°C 34°C
  • A Coruña 16°C 29°C
  • Ourense 13°C 35°C

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  3. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  4. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  5. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  6. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  7. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  8. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año

Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año

Los concellos con planes climáticos tendrán prioridad en las ayudas de la Xunta a partir de 2027

Los concellos con planes climáticos tendrán prioridad en las ayudas de la Xunta a partir de 2027

Lugo entra en modo electoral un mes después de la moción: BNG y PSdeG mueven ficha mientras Candia marca perfil desde la Alcaldía

Lugo entra en modo electoral un mes después de la moción: BNG y PSdeG mueven ficha mientras Candia marca perfil desde la Alcaldía

Ratificada la condena a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de una alumna: cinco años de cárcel por solo una de las niñas denunciantes

Ratificada la condena a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de una alumna: cinco años de cárcel por solo una de las niñas denunciantes

La vivienda protegida coge impulso en Galicia: entre enero y marzo se finalizaron 131 pisos, la mayor cifra de los últimos seis años

La vivienda protegida coge impulso en Galicia: entre enero y marzo se finalizaron 131 pisos, la mayor cifra de los últimos seis años

El noroeste presiona a Bruselas para que acelere el proceso sobre la AP-9 y la AP-66 a fin de evitar años de demora en el TJUE

El noroeste presiona a Bruselas para que acelere el proceso sobre la AP-9 y la AP-66 a fin de evitar años de demora en el TJUE

La Lei de educación dixital de Galicia incluirá una treintena de aportaciones de la comunidad educativa

La Lei de educación dixital de Galicia incluirá una treintena de aportaciones de la comunidad educativa
Tracking Pixel Contents