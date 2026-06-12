La Xunta empieza a decir «no» a nuevos parques por la saturación de zonas de desarrollo del sector y exprime sus condiciones en el examen de impacto ambiental

El inicio de la tramitación del parque eólico Navallos se remonta 16 años atrás. Es uno de los 26 proyectos bendecidos en abril de 2010 por la entonces Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas para agotar los viejos planes eólicos empresariales con los que Galicia estrenó el negocio del viento como fuente de energía renovable. El complejo desarrollado por Enel Green Power (Endesa) en los concellos lugueses de Castroverde y Baralla pasó la criba medioambiental y cuenta con el permiso de conexión a la red eléctrica desde 2015. Pero por el camino se quedó obsoleto. La promotora solicitó a la administración autonómica en 2020 una modificación sustancial para cambiar el modelo de aerogenerador previsto: en vez de 7 molinos de 2 megavatios (MW) y 78 metros de altura, solo 4 de 3,385 MW y 115 metros, sin tocar la potencia total de 13,54 MW. Se quedará en el cajón. La zona donde se prevé construir está ya saturada.

La Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático acaba de dar su «no» a la declaración de impacto ambiental. La clave está en el contundente análisis de Patrimonio Natural. Hubo un informe ya muy crítico con el proyecto. A pesar de no afectar a ningún espacio natural protegido, ni a zonas del inventario de humedales de Galicia, «el método utilizado para evaluar los impactos ambientales que se puedan generar sobre los hábitas de interés comunitario es inadecuado y el análisis de la vegetación claramente insuficiente». La compañía entregó entonces, entre otros documentos, un estudio del ciclo completo de avifauna y murciélagos. El segundo informe de Patrimonio Natural incidió en su rechazo al parque por «los efectos acumulativos y sinérgicos» con el resto de instalaciones eólicas operativas o autorizadas en la zona.

A menos de 5 kilómetros, la distancia mínima fijada para que no se produzcan efectos conjuntos, figuran tres parques. Los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático resaltan la existencia de «una larga alineación de aerogeneradores» en el área de desarrollo eólico (ADE) Serra de Punago, de norte a sur, entre los límites de ambos municipios donde se emplaza el parque Navallos. «Lo cual está produciendo un alto nivel de ocupación», advierte, con «la consiguiente acumulación de los riesgos de colisión, que se vería agravada con la instalación de este nuevo parque eólico». «Entre todos estos aerogeneradores formarían un denso conglomerado que produciría efecto vacío y que contribuye al ensanche de la barrera eólica —continúa—. Por este motivo, este organismo estima que el efecto sinérgico y acumulativo sobre la avifauna y los quirópteros debe calificarse como crítico». Y añade: ese efecto barrera es «incompatible con las necesidades de estas poblaciones» y el proyecto presenta «impactos acusados sobre el patrimonio natural y la biodiversidad».

Lo que en 2010 valía, en 2026, incluso con menos aerogeneradores, no pasa el escrutinio medioambiental. El Ejecutivo gallego asume que parte de las zonas de desarrollo heredadas de los tiempos de Manuel Fraga en la presidencia no dan más de sí. «Ya no disponen de más potencial aprovechable del planificado en la actualidad», reconoce, expresamente, la Consellería de Economía e Industria en el contrato para el diseño del nuevo plan sectorial eólico de Galicia. De él saldrán «zonas de potencial recurso eólico no incluidas» hasta ahora y «zonas adyacentes». «Hay otras que, por diversos motivos, difícilmente pueden ser aprovechadas para la implantación de parques eólicos, por lo que parece conveniente su acotamiento o eliminación como áreas de desarrollo eólico del plan sectorial». Entre esos motivos están áreas protegidas o la presencia de otras infraestructuras.

Más condiciones

En el último año y medio, sin contar las repotenciaciones de parques ya operativos, la Xunta revisó las afecciones posibles de diez proyectos eólicos. Navallos se cae, al igual que el parque singular Fofe del concello de Covelo; y Codesos, uno de los tres impulsados conjuntamente por Volantis Renovables y Av Paxareiras (Airosa Vento) junto a sus infraestructuras de evacuación. El resto sí lograron el visto bueno de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, aunque con un largo listado de condicionantes para extremar el cuidado con el entorno, particularmente respecto a las aves y los murciélagos.

Noticias relacionadas

Entre ellos están los dos primeros casos de informes medioambientales que también tienen en cuenta medidas para las comunidades locales, siguiendo la ley de beneficios sociales por el aprovechamiento de los recursos naturales autóctonos. Volantis y Airosa ofrecieron el 2,5% de beneficio neto al año de dos parques en las localidades coruñesas de Cee y Dumbría en reinversiones, inyecciones directas de 100.000 euros por ejercicio y la apertura de hasta el 20% del capital a socios del entorno. Propuestas muy parecidas a las de EDP para el proyecto Carboal en Dumbría. Aquí, el Igape «recomienda» expresamente que el promotor «explore la posibilidad de adquirir compromisos concretos de reducción de costes de la energía y reducción de la dependencia energética de las personas consumidoras locales e industrias».