Un aviso para salvar vidas: la propuesta de un eurodiputado gallego para que ningún niño quede olvidado en un coche

El eurodiputado gallego del PSOE Nicolás González Casares impulsa una iniciativa en el Parlamento Europeo para que los coches nuevos que se vendan en la UE incorporen de forma obligatoria sistemas capaces de detectar la presencia de un niño olvidado en el interior del vehículo y lanzar una alerta a tiempo.

La propuesta llega tras el fallecimiento de una niña de dos años en Brión, el pasado 20 de mayo, tras quedar varias horas encerrada dentro de la furgoneta de su padre. Una tragedia que, como explica a este diario el propio eurodiputado, fue el detonante que lo llevó a intentar revisar qué margen de actuación existe desde la normativa europea: “Te impacta y recuerdas que hace tres años pasó lo mismo en O Porriño. Ahí empiezas a pensar: ¿cómo es posible que estos sistemas no sean obligatorios?”.

González Casares recuerda que los vehículos ya incorporan múltiples avisos de seguridad o confort, pero no siempre cuentan con una tecnología pensada para evitar este tipo de tragedias. “Tú te dejas las luces encendidas y el coche pita. Pero tú te olvidas al bebé y no pita”, resume.

La tecnología necesaria ya existe

El eurodiputado ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en la que pide saber si Bruselas prevé hacer obligatorios estos sistemas en la normativa de seguridad vial y homologación de vehículos nuevos. En el texto, subraya que la tecnología de detección de presencia infantil ya existe, que Euro NCAP —Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos— la evalúa desde 2023 y que países como Italia han aprobado obligaciones nacionales sobre dispositivos antiabandono.

Además, el político socialista ha registrado varias enmiendas aprovechando que está abierto el debate europeo sobre el paquete regulatorio vinculado a la automoción. Su objetivo es introducir la obligación de instalar estos sistemas en todos los coches nuevos comercializados en Europa. “Estando abierta la regulación, hay muchas más posibilidades de que esto salga adelante”, señala.

La iniciativa se tramita en varios comités del Parlamento Europeo, entre ellos los de Industria, Transportes, Mercado Interior y Medio Ambiente, este último como responsable principal de la reforma. González Casares confía en que otros grupos políticos y eurodiputados de distintos países se sumen a la propuesta.

El eurodiputado defiende que se trata de una medida sencilla, viable y con tecnología ya disponible: “El objetivo fundamental es salvar vidas y ahorrar muchísimo sufrimiento a niños y sus familias”.

Minuto de silencio en memoria de la niña fallecida en Brión el pasado mes de mayo al quedar varias horas encerrada en el interior de la furgoneta de su padre. / Cedida

Siete muertes en Europa en tres años

En los últimos tres años se han registrado siete fallecimientos en Europa vinculados a menores olvidados en vehículos, aunque, como advierte el eurodiputado gallego, los incidentes no mortales son muchos más. “Vemos las muertes, pero sabemos que hay muchísimos más incidentes no tan fatales que causan muchísimo sufrimiento”, subraya.

González Casares sostiene que este caso demuestra la importancia de legislar cuando está en juego la seguridad. “A veces se dice que hay que desregular Europa, pero aquí tenemos una prueba de que regular cosas es importante para salvar vidas”, defiende.

La propuesta busca que la Comisión Europea evalúe los requisitos técnicos y el calendario de implantación, con la vista puesta en una aplicación lo más rápida posible. “La idea es que tenga un efecto bastante veloz y ágil para lo que es la legislación europea”, explica el eurodiputado, que confía en que la medida pueda avanzar en el plazo aproximado de un año.

Buscará apoyos en la industria automovilística

El parlamentario socialista también prevé mantener contactos con la industria automovilística para recabar apoyos. A su juicio, los fabricantes deben asumir que estos sistemas forman parte del futuro inmediato de la seguridad vial. “Si ellos no ponen de su parte, otros seguro que van a apostar por seguir este camino”, advierte.

Noticias relacionadas

Para González Casares, la clave está en poner la tecnología al servicio de las personas y evitar despistes humanos con consecuencias irreparables. “El ser humano comete errores. De lo que se trata es de evitar esos errores con tecnología”, concluye.