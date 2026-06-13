Besteiro acusa a la Xunta de dejar «languidecer» el interior de Galicia

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado a la Xunta de dejar «languidecer» el interior de Galicia en contraposición con la actuación de su partido, que está comprometido con «fijar población y garantizar actividad de futuro».

Así lo ha indicado en su visita a Entrimo, donde ha puesto el futuro hotel de la localidad ourensana, impulsado por el Ayuntamiento, como ejemplo del modelo socialista de iniciativa de revitalización sostenible del rural.

El líder de los socialistas gallegos visitó allí las obras del antiguo casino convertido en centro hotelero con 600.000 euros de fondos Next Generation gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Besteiro explicó que esta iniciativa «representa el modelo de recuperación del rural que apuesta por el crecimiento sostenible y la dotación de servicios» frente al «abandono del Gobierno gallego».

Otros ejemplos

«Allí donde el gobierno del PP en la Xunta de Galicia cierra los ojos para dejar languidecer el interior de Galicia, es donde los alcaldes y alcaldesas socialistas muestran el compromiso para fijar población y garantizar actividad de futuro», indicó el secretario general del PSdeG.

Besteiro puso en valor el proyecto de Entrimo y otros como la estación de servicio de Ribeira de Piquín o el supermercado de Pol, todos ellos con gobiernos municipales socialistas.

En el caso de Entrimo, destacó el trabajo realizado en el antiguo casino, que en su día fue centro neurálgico de la vida social de A Baixa Limia, aprovechando un entorno privilegiado próximo a la Serra do Xurés y en la ruta del Camino Miñoto Ribeiro para construir un albergue económico de 26 plazas y un alojamiento hotelero con diez habitaciones dobles.