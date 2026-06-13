La Consellería de Sanidade preguntará este verano a casi 2.000 usuarios si se respeta la red gallega de playas, puertos y parques sin humo

La Xunta medirá este verano hasta qué punto los usuarios conocen, valoran y respetan la Red gallega de playas, puertos y parques sin humo. La Dirección Xeral de Saúde Pública realizará una campaña de evaluación en arenales, puertos y parques adheridos a esta iniciativa, con un trabajo de campo previsto entre el 15 de julio y el 15 de agosto. El objetivo es comprobar no solo si la ciudadanía sabe que se encuentra en un espacio libre de humo, sino también si la señalización es visible y si la prohibición se cumple en la práctica.

El estudio se hará mediante 1.960 entrevistas personales a usuarios de playas, puertos y parques incluidos en la red. Las encuestas serán anónimas y se realizarán con tablet, pero recogerán datos básicos de los participantes, como sexo, edad, nivel de estudios o si son fumadores. El cuestionario incluirá quince preguntas centradas en cuatro grandes cuestiones: la señalización y su visibilidad, el conocimiento de la iniciativa, el cumplimiento de la prohibición y la posible ampliación de la medida a otros ámbitos.

Selección

La selección de los espacios donde se harán las entrevistas corresponderá a la Dirección Xeral de Saúde Pública, que facilitará el listado de playas —marítimas o fluviales—, puertos y parques incluidos en el trabajo de campo. En cada punto se realizarán entre 10 y 30 entrevistas, en función de su tamaño y características.

En el caso de las playas, la metodología prevé dividir cada arenal en tres zonas —central, lateral derecho y lateral izquierdo— para repartir las encuestas de forma proporcional a la densidad de usuarios en el momento de la visita. Si en un punto no hay suficientes personas para entrevistar, los encuestadores podrán acudir como máximo en dos ocasiones. Si aun así no se logra realizar el trabajo, ese espacio será anulado y sustituido por un parque o puerto de la misma zona.

La muestra buscará un equilibrio por sexo y edad. Sanidade quiere que el 50% de los encuestados sean hombres y el otro 50%, mujeres. También se dividirá a los participantes en cuatro grupos de edad con una representación del 25% cada uno: adolescentes de 14 a 18 años, jóvenes de 18 a 30, adultos de 30 a 60 y personas mayores de 60 años. Además, se incluirá en la muestra a todos los vigilantes de playa cuando los haya.

En los puertos, las entrevistas se repartirán entre la zona interior y exterior de las instalaciones, mientras que en los parques se harán preferentemente en los puntos de mayor afluencia. Los encuestadores también deberán recoger información sobre la señalización existente, incluida la colocación o ausencia de estructuras informativas y banderas.

Fecha de entrega

El informe final deberá estar entregado antes del 15 de septiembre y se presentará en gallego y castellano. Incluirá una verificación detallada de la señalización en playas, puertos y parques; el grado de conocimiento y valoración de la iniciativa; el cumplimiento de la prohibición y la posición de los usuarios ante los incumplimientos; la posibilidad de extender la medida a otros espacios; y las conclusiones del estudio.

La evaluación llega después de que la iniciativa gallega de playas, parques y puertos sin humo haya sido reconocida como buena práctica del Sistema Nacional de Salud en la convocatoria 2025-2026, dentro del área de promoción de la salud y prevención. El programa se basa en la adhesión voluntaria de los ayuntamientos y busca avanzar en la creación de espacios públicos libres de humo, especialmente en lugares frecuentados por familias y menores.

La red nació con las playas sin humo y se fue extendiendo después a otros espacios al aire libre, como los puertos deportivos y los parques. Su finalidad es reducir la exposición al humo del tabaco, desnormalizar su consumo en espacios de convivencia y reforzar el papel ejemplar de los adultos ante niños y adolescentes.

Playas en 85 municipios

La red gallega suma ya 249 playas sin humo repartidas por 85 concellos, además de 7 puertos y 45 parques adheridos a esta iniciativa de salud pública. Entre los arenales incluidos figuran ejemplos como la playa de A Barbeira, en Baiona, mientras que en la red de puertos sin humo aparecen instalaciones deportivas como Portosín, Portonovo, Ribadeo o Baiona. En el caso de los parques, uno de los ejemplos en el área de Vigo es el parque da Pesqueira, en Mos, que fue el primero de esta zona en incorporarse a la red autonómica de espacios libres de humo.