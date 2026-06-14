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Fallece una ciclista tras caer por un desnivel en Mondoñedo (Lugo)

En Cambre un coche chocó contra un grupo de seis ciclistas y dos precisaron asistencia sanitaria

Un grupo de ciclistas circulan por la carretera.

Un grupo de ciclistas circulan por la carretera. / Bernabé / Javier Lalín

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R.S.

Santiago

Una ciclista falleció este sábado tras caer por un desnivel de unos 30 metros de altitud en Maariz, en el municipio de Mondoñedo (Lugo).

Así lo trasladó el 112 Galicia a través de su perfil en la red social 'X', en un mensaje en el que indicaba que la víctima se cayó por un desnivel cuando circulaba en bici.Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Barreiros.

Además, se ha activado la atención psicológica especializada para su acompañante, a través del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Atropello en Cambre

Y en Cambre un coche ha alcanzado a un grupo de seis ciclistas. Dos de ellos fueron atendidos y trasladados por los servicios sanitarios.

Tal y como informó el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 11.30 horas de este sábado en la AC-400, en Sigrás, Cambre. El vehículo chocó contra el grupo de ciclistas, que cayeron al suelo.

De los seis deportistas, dos recibieron asistencia médica y fueron trasladados por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al centro hospitalario de referencia.

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Además, de los sanitarios, se desplazaron hasta el punto agentes de la Policía Local y miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Cambre.

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