Vertidos en las rías gallegas: la brecha norte-sur parte en dos el mapa de la contaminación
A Coruña alcanza un 97% de cumplimiento en cinco años, con solo cuatro focos tóxicos en 2025
Vigo sorprende: mucha actividad industrial, mínima toxicidad con apenas un 4% de los focos fuera de norma
Muros-Noia es la ensenada gallega con mayor presión ambiental de Galicia: un 17% de sus vertidos incumplen la ley frente al 9% del conjunto autonómico
R. Prieto
El impacto de la presión humana e industrial no se distribuye de forma homogénea en las 18 rías gallegas. El mapa de vertidos en las ensenadas de la comunidad dibuja una brecha clara entre el norte y el sur, y entre los grandes entornos urbanos y las cuencas marisqueras, tal y como revela el análisis de los informes de los últimos cinco años de Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.
A Coruña: 97% cumplen los límites
La ría coruñesa ha pasado de 124 vertidos en 2020 a 150 en 2025. El panorama actual es muy distinto a hace cinco años: 146 focos cumplen la normativa, solo cuatro se consideran tóxicos y no hay ningún caso en investigación. El cumplimiento alcanza ya el 97%, entre los que no superan los límites y los subsanados por Augas de Galicia, lo que refleja un avance en el tratamiento y control de las aguas residuales.
El incremento del 21% en los vertidos detectados puede responder a varios factores: mayor actividad económica, un sistema de vigilancia más exhaustivo o una mejora en la capacidad de detección. Sin embargo, el dato clave es que la proporción de vertidos contaminantes se reduce, pasando del 4% en 2021 al 2,6% en 2025.
La ausencia de expedientes abiertos y la drástica reducción de episodios tóxicos sugieren un sistema más ágil y eficaz. La ría, que hace apenas unos años acumulaba titulares alarmantes, presenta ahora un escenario mucho más controlado.
Arousa: el epicentro
Con 518 vertidos totales, Arousa concentra el 26% de todos los focos detectados en las 18 rías gallegas. Es, un año más, el principal punto de atención ambiental. Su estadística de infracciones es la más elevada: 46 vertidos fuera de norma y 6 casos en investigación, la cuarta parte de la insalubridad autonómica (2025 se cerró 185 focos contaminantes y 16 en investigación).
Vigo: mucha actividad, poca toxicidad
La segunda ría con más vertidos en números brutos (262 casos) ofrece una paradoja positiva: solo 10 focos incumplen la normativa, una tasa muy inferior a la media gallega: casi un 4% frente al 9% del conjunto de las ensenadas gallegas.
Muros-Noia: la alarma del sector marisquero
Con 198 vertidos totales a cierre de 2025, ocupa la tercera posición autonómica. Pero su problema es cualitativo: 35 focos están fuera de los límites, casi el 17% de su inventario, lo que supone el doble de la media autonómica. Es la ría con mayor tasa de delincuencia ambiental, una amenaza directa para sus bancos de bivalvos.
Ferrol: presión industrial persistente
Ferrol registra 170 vertidos, el 8,5% del mapa gallego de las rías. Mantiene un núcleo duro de 23 puntos contaminantes, la misma cifra que el año anterior.
Rías Altas: impacto residual
Desde Ortigueira hasta Foz o Lires, las rías del norte mantienen un peso residual, con tasas de infracción muy bajas y variaciones mínimas.
El recrudecimiento de la vigilancia por parte de la Xunta, con controles en tiempo real y análisis más frecuentes, ha elevado el inventario de vertidos a las puertas del verano, pero los casos más graves caen año tras año. El litoral gallego encara la temporada estival con un escenario de estabilidad, aunque arrastra 185 focos contaminantes crónicos que siguen exigiendo vigilancia.
El contraste territorial marca el debate político y socioeconómico: mientras Vigo o A Coruña logran que apenas un 3% de sus vertidos violen la ley, zonas marisqueras como Muros-Noia soportan tasas que rondan el 17%.
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