¿Son útiles las bonificaciones fiscales? La Xunta accede a evaluar la eficacia de sus rebajas de impuestos

El PP ha convertido las rebajas fiscales en su bandera económica. Desde su etapa como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apostó por aplicar de forma selectiva descuentos a determinados tributos, un modelo que ahora preconiza para el resto de España, y al que da continuidad en Galicia su sucesor, Alfonso Rueda. Pero estas bonificaciones, en concreto las aplicadas sobre el Impuesto de Patrimonio, que grava las grandes fortunas, han sido duramente descalificadas desde la oposición y el Consello de Contas ha recriminado al Gobierno gallego en varias ocasiones que nunca comprobara la eficacia de esta política tributaria y si realmente tiene beneficios. La Consellería de Facenda ha accedido a realizar esta evaluación y suscribirá un convenio con la Universidade de Santiago para analizar «si se ha conseguido el fin perseguido» y se han cumplido los objetivos previstos.

Así se recoge en el contrato de gestión de la Axencia Tributaria de Galicia para el periodo 2026-2028. «Colaboraremos en los estudios para la evaluación de los beneficios fiscales implantados en la línea solicitada por el Consello de Contas», aclara el documento.

La Xunta dejará de ingresar este año 793 millones de euros por la aplicación de estos beneficios fiscales. Entre otras rebajas, la de mayor calado afecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que está prácticamente bonificado. También hay una serie de descuentos sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que tienen por objetivo facilitar el acceso a una vivienda por parte de los colectivos más desfavorecidos o incentivar el asentamiento de población en el rural. Además, existe una reducción del 50 por ciento en el Impuesto de Patrimonio. En su momento, el Ejecutivo gallego esgrimió que su intención era evitar la «deslocalización» de estas grandes fortunas.

Informe de Contas

El Consello de Contas, sin embargo, echa en falta que la Xunta no haya evaluado si estas políticas fiscales han servido para algo. En su último informe correspondiente a la cuenta general de 2024, señala que «no hay una asociación de cada beneficio a unas políticas de gasto, así como unos indicadores o objetivos que permitan evaluar su eficacia y eficiencia de una forma continuada en el tiempo».

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Según sus cifras, la cuantía de los beneficios fiscales en Galicia asciende al 0,66 por ciento del PIB regional, lo que supera «holgadamente» las medidas tributarias adoptadas al alza (0,27 por ciento). Además, Contas advierte que el coste real de las rebajas tributarias acostumbra a ser superior a lo que se había previsto en los presupuestos. En 2024 fue un 12,5 por ciento superior a lo estimado inicialmente.