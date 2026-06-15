A Coruña ocupa el tercer puesto nacional de los accidentes en carretera provocados por animales

No es solo el jabalí. Ni solo el monte. Ni solo la noche. La siniestralidad vial con animales en Galicia tiene también una cara menos visible y profundamente rural: la de los animales domésticos que acaban en la calzada. Y ahí Pontevedra ocupa un lugar del incómodo podio de más accidentes en el mapa español. Según el VIII Informe del Centro de Estudios «Ponle freno» de Seguridad Vial, elaborado a partir de datos de AXA, fue en 2025 la provincia española con mayor siniestralidad en carretera con animales domésticos, al concentrar el 17% del total nacional en esta categoría. Por detrás quedaron Murcia y Barcelona, ambas con el 12%.

El dato cambia el enfoque. La conversación pública suele girar en torno al jabalí, al corzo o al ciervo. Pero el estudio apunta a otro problema pegado al territorio: perros, caballos u otros animales domésticos que irrumpen en vías donde conviven aldeas, explotaciones, monte, cierres deficientes, carreteras secundarias y movilidad diaria. En Pontevedra, esa mezcla ha convertido los accidentes con animales domésticos en una señal de alarma.

La comunidad es la tercera de España con más accidentes de tráfico contra animales, solo por detrás de Castilla y León y Cataluña. Entre las tres concentran el 56% de todos los siniestros registrados en 2025, un año en el que este tipo de accidentes alcanzó el máximo de la serie histórica: 5.268 casos.

La radiografía provincial refuerza la dimensión gallega del problema. Tres de sus cuatro provincias —A Coruña, Ourense y Pontevedra— figuran entre las diez españolas con más accidentes provocados por animales. A Coruña ocupa el tercer puesto nacional, Ourense el quinto y Pontevedra el sexto. Es decir, Galicia tiene una presencia estructural en la lista de puntos negros del país.

El jabalí: siete de cada diez siniestros gallegos llevan su huella

El foco en los animales domésticos no borra al gran protagonista de la carretera gallega: el jabalí. En Galicia está implicado en el 67% de los accidentes con animales, muy por encima del corzo, que representa el 13%, del perro, con el 11%, y del ciervo, con el 3%. Los datos son contundentes: siete de cada diez siniestros con animales en la comunidad tienen detrás a esta especie. En el conjunto de España, el jabalí también manda. Protagoniza el 49% de todos los accidentes con animales y aumenta casi un 9% respecto al año anterior.

El calendario tampoco es neutro. En Galicia, el final del año concentra el mayor riesgo. Octubre, noviembre y diciembre son los meses más delicados, con noviembre como punto crítico para el jabalí: el 13% de los accidentes vinculados a esta especie se producen en ese mes. Diciembre queda muy cerca, con el 12,1%. El patrón encaja con los desplazamientos de otoño, la reducción de horas de luz, la movilidad de fauna y una red viaria donde muchas carreteras atraviesan zonas de monte o bordean núcleos dispersos.

Gráfico de accidentes en Galicia, con los animales causantes por mes, en 2025. / Fdv

Por especies, la estacionalidad cambia. Mayo es el peor mes para el corzo en Galicia, con el 17% de sus siniestros. Febrero destaca en el caso del perro, con más del 20% de los accidentes de esta categoría. Y el ciervo, aunque tiene un peso mucho menor en el total gallego, concentra sus picos en junio y diciembre.

La lectura para Galicia es clara: el riesgo ya no puede interpretarse como un fenómeno puntual ni como una incidencia limitada a carreteras de montaña. Afecta a la movilidad cotidiana del rural, a los accesos a parroquias, a las vías convencionales y a los desplazamientos entre núcleos dispersos. También obliga a mirar más allá de la fauna cinegética: Pontevedra lidera en animales domésticos, mientras el jabalí mantiene a Galicia en la zona alta del mapa nacional.

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El estudio de AXA insiste en las medidas básicas: reducir la velocidad en zonas señalizadas o con presencia habitual de animales, extremar la atención al amanecer y al anochecer, mantener luces y parabrisas en buen estado y evitar volantazos. Si la colisión es inevitable, la recomendación es frenar con firmeza, mantener las ruedas rectas y sujetar el volante. Después, detenerse en un lugar seguro, señalizar, llamar a las autoridades y no acercarse nunca a un animal herido.