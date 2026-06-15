Hallan en su huerta el cadáver de la mujer desaparecida el jueves en Santiago

Trágico hallazgo en la compostelana rúa das Hortas este lunes después de que la Policia Nacional de Santiago haya encontrado el cuerpo de una mujer en la huerta propiedad de Emilia Recarey Traba, vecina de 78 años de la citada calle que está desaparecida desde el jueves. Fuentes policiales consultadas por El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, confirman que se ha encontrado un cadáver en la huerta del número 21º de la rúa das Hortas mientras continúa la investigación.

La desaparición de Emilia Recarey Traba el pasado jueves ha mantenido en vilo a familiares, amigos y vecinos tras varios días sin recibir noticias. Emilia no regresó a dormir a su domicilio la noche del jueves y desde entonces ni su marido ni nadie ha vuelto a verla. Este lunes se cumplió ya el cuarto día desde que se le perdió la pista. Residentes del barrio señalan que tanto el número 21º de la rúa das Hortas -donde se ha hallado el cadáver- como el 7º son propiedad de Emilia y su marido.

Emilia Recarey Traba reside en la rúa das Hortas, en Santiago / Javier Rosende Novo

Durante la mañana de este lunes, una vecina de la desaparecida explicaba a este diario que Emilia es una persona muy conocida en el barrio y que solía salir a caminar cada día acompañada de otra residente de la calle. Sin embargo, el pasado 11 de junio no acudió a su cita habitual, lo que hizo saltar las alarmas.

Asimismo, esta misma mujer señalaba que en las últimas semanas Emilia había mostrado episodios de desorientación, aunque aseguró que no padece ninguna enfermedad diagnosticada: "Últimamente se desorientaba", relató.

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Fuentes de la Policía Nacional de Santiago continuaban trabajando este lunes por la mañana para localizar a Emilia Recarey Traba y, ante la falta de pistas, pedían la colaboración ciudadana.