El alquiler de tierras cuesta en Galicia 118 euros por hectárea y 44 por parcela

El precio medio del arrendamiento de la tierra agraria en Galicia se sitúa en 118 euros por hectárea y 44 euros por parcela. La provincia de Pontevedra encabeza el coste por superficie, con 157 euros por hectárea, pese a que sus fincas son las más pequeñas: apenas 0,23 hectáreas de media. En el extremo opuesto, Lugo, con parcelas más amplias, registra el precio por finca más alto, 68 euros, aunque el coste por hectárea es más moderado.

El mapa de precios del Banco de Terras refleja una Galicia donde el tamaño de las parcelas determina el valor del suelo. Las provincias con fincas mayores, como Lugo y A Coruña, presentan precios por hectárea más contenidos, mientras que los territorios marcados por el minifundio, como Pontevedra y Ourense, concentran los valores más extremos. La relación es directa: las parcelas pequeñas encarecen la hectárea, mientras que las superficies más amplias reducen el coste por unidad, aunque eleven el precio por lote.

Más allá de las cifras, el mercado gallego del arrendamiento agrario está profundamente condicionado por el minifundio histórico y por décadas de abandono rural. La fragmentación de la propiedad limita la explotación eficiente, dificulta la incorporación de nuevos agricultores y genera fuertes contrastes entre provincias. En las zonas donde predominan las parcelas pequeñas, la presión por disponer de suelo útil eleva el precio por hectárea; en cambio, en territorios con fincas más amplias, el valor por superficie se modera, aunque el coste por lote pueda ser mayor. Este patrón evidencia un mercado donde la dimensión de las parcelas condiciona tanto el precio como las posibilidades de desarrollo agrario.

En A Coruña, donde se gestionan 5.779 parcelas con una superficie media de 0,46 hectáreas, los precios se sitúan en una franja intermedia: 59 euros por parcela y 129 euros por hectárea. El tamaño medio de las fincas actúa como factor moderador, lejos tanto del minifundio más acusado como de las grandes extensiones.

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En Ourense, pese a contar con el mayor número de parcelas —7.320—, la superficie media cae a 0,26 hectáreas. Es también la provincia más barata: 24 euros por parcela y 92 euros por hectárea. La combinación de fincas pequeñas y precios reducidos refleja un territorio marcado por el abandono rural y una demanda limitada.