Ultiman el perimetraje del incendio de Padrón tras quemar 350 ha: «Veu a chuvia e veu Deus»

El primer incendio de consideración de la temporada en la comarca (concretamente en las parroquias padronesas de Herbón y Carcacía, y la de Lampai en Teo). Y según las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha afectado este domingo a unas 350 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Además, la electricidad y telefonía se recuperaban el sábado por la noche en la práctica totalidad de las zonas afectadas.

Según informan desde el centro de mando, la lluvia registrada este sábado por la noche fue proverbial y en esos momentos se encontraban perimetrando el incendio. De hecho, y según aportaba el regidor, Anxo Arca, solo queda una zona «no alto de Rial» para acabar de circunvalar el siniestro, que ya entró en Lampai, Teo, pero debilitado y a la espera de que no se levante el viento. En la carpa también se personaron la delegada de la Xunta Belén do Campo y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, quien recordó que «estamos con trabajos de control y remate», aunque causa preocupación «la cabeza del incendio, en su flanco derecho, zona de Cruxeiras». Y también que se va a mantener la situación 2, por proximidad de núcleos habitados.

Testimonios directos

Pero si se habla de datos, hay que citar a Herminia, vecina de O Mosteiro (ya en Teo), quien declaraba que «veu a chuvia e a tormenta e veunos a ver Deus, porque estaban a punto de nós desaloxar». Con ella, otro lugareño, Barreiro, quien abogaba por «unha maior limpeza do monte e pastoreo libre pra axudar a que non pase».

Una brigada de la Xunta apostada en A Silva este domingo a la espera de recibir órdenes para intervenir / ECG

Sin embargo, los más afectados fueron los residentes en la aldea de Cruxeiras, Carcacía, a un par de kilómetros. La familia de Paco (que incluye a su mujer Mila y a su hija Sara) estaban ya de vuelta en su hogar. «O maior medo paseino cando nos sacaron da casa e dixeron que ían vixiala», confiesa. Su mujer, por contra, recordaba las chispas «que cruzaban a estrada», pero asegura que el Concello se portó, y brindó alojamiento y comida a quien lo pidió.

Hace dos décadas

En una vivienda cercana, José explica que «pasamos medo, porque foi todo moi rápido, e o vento avivou». Pero todos los consultados coinciden en que el incendio que vivieron hace dos décadas en esta zona «foi moito máis perxudicial».

Según la Xunta, las evacuaciones se produjeron tras ser declarado la situación dos «por proximidade do lume aos núcleos de poboación de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo», ambos en Carcacía, tras la reactivación de un flanco el sábado. Precisamente, en Casa de Chaián y en la segunda aldea fueron desalojadas una decena de viviendas de la zona por el humo, mientras las llamas entraron ya en Lampai, Teo.

Puesto de mando para controlar el incendio forestal en Padrón y Teo con el alcalde, técnicos y fuerzas del orden / ECG

Evolución favorable

De momento, el incendio continuaba activo este domingo, si bien fuentes del departamento autonómico reiteraban que «con toda la prudencia», la evolución es positiva al igual que el sábado (aunque la situación finalmente se complicó a partir de mediodía ayer). Así, la Xunta insistía en que existe «unha evolución favorable cara a súa estabilización». Y, al hilo el regidor padronés, Anxo Arca, hacía hincapié también ayer en que los trabajos por la noche «foron moi positivos», y la lluvia «caeu xusto nas zonas onde máis se precisaba».

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Una parte del monte calcinado en el entorno de Cruxeiras, Padrón, cerca de las viviendas / ECG

Por supuesto, «todos os medios continuarán traballando para sofocar os focos que poidan xudir e arrefriar o terreo», como los de Carcacía, y ahora en Teo. Y es que el mandatario tiene claro, como así está pasando, que «como consecuencia das altas temperaturas», no se puede descartar que se produzcan reactivaciones por el viento. En cuanto a la cifra, acumulada de medios sobre el terreno constan 4 técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, 3 palas, 7 unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones, algunos de procedencia estatal.