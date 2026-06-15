¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
A Coruña se despide del calor intenso y comienza la semana con un descenso térmico notable. Las nieblas matinales darán paso a una jornada de nubes y claros
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A Coruña deja atrás las jornadas de calor intenso, con valores inusualmente altos para la época del año que han llevado a registrar la temperatura más alta de España este sábado, con 35,7 grados. La semana comienza con un descenso térmico notable y cierta inestabilidad atmosférica que dejará algunas nieblas costeras. Por la tarde, se esperan intervalos de nubes y claros.
Los termómetros marcarán máximas de 22 de grados en A Coruña y las mínimas bajarán hasta los 17 grados.
Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17°C 22°C
- Lugo 14°C 29°C
- Vigo 15°C 23°C
- Ferrol 16°C 23°C
- Santiago 14°C 28°C
- Pontevedra 14°C 25°C
- Ourense 14°C 35°C
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