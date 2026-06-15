¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña deja atrás las jornadas de calor intenso, con valores inusualmente altos para la época del año que han llevado a registrar la temperatura más alta de España este sábado, con 35,7 grados. La semana comienza con un descenso térmico notable y cierta inestabilidad atmosférica que dejará algunas nieblas costeras. Por la tarde, se esperan intervalos de nubes y claros.

Los termómetros marcarán máximas de 22 de grados en A Coruña y las mínimas bajarán hasta los 17 grados.

Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: