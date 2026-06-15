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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña se despide del calor intenso y comienza la semana con un descenso térmico notable. Las nieblas matinales darán paso a una jornada de nubes y claros

Cielo con nubes y claros en A Coruña.

Cielo con nubes y claros en A Coruña. / LOC

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RAC

A Coruña deja atrás las jornadas de calor intenso, con valores inusualmente altos para la época del año que han llevado a registrar la temperatura más alta de España este sábado, con 35,7 grados. La semana comienza con un descenso térmico notable y cierta inestabilidad atmosférica que dejará algunas nieblas costeras. Por la tarde, se esperan intervalos de nubes y claros.

Los termómetros marcarán máximas de 22 de grados en A Coruña y las mínimas bajarán hasta los 17 grados.

Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 17°C 22°C
  • Lugo 14°C 29°C
  • Vigo 15°C 23°C
  • Ferrol 16°C 23°C
  • Santiago 14°C 28°C
  • Pontevedra 14°C 25°C
  • Ourense 14°C 35°C

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