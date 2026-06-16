Galicia tendrá un simulador para predecir el comportamiento de los grandes incendios a 12 horas vista

Con los primeros incendios forestales de la temporada estival quemando ya centenares de hectáreas este fin de semana en concellos como el de Padrón, el Ejecutivo gallego anunció este lunes que Galicia contará con un simulador que permitirá "anticipar el comportamiento" de los grandes fuegos, es decir, aquellos que se propagan a una gran velocidad y superan las 500 hectáreas arrasadas. Esta medida se toma después de que el año pasado la comunidad registrara los peores incendios de su historia, con más de 100.000 hectáreas calcinadas.

Este simulador, precisó el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, estará a disposición de las brigadas "este mismo verano". La herramienta, "con capacidad para adaptarse a la realidad en vivo y comparar distintos escenarios de evolución de un mismo incendio", permitirá conocer la "predicción" de la evolución del fuego en las siguientes doce horas. Este cálculo tardará en hacerlo "alrededor de una hora, no más de 35 minutos".

Para poder llevar a cabo estas predicciones, el Sistema de Propagación de Incendios de Galicia (Spigal) tendrán en cuenta las previsiones meteorológicas y la situación atmosférica en tiempo real, así como la hora y localización del inicio del fuego o la vegetación de la zona para que las simulaciones "se puedan ajustar de forma continua, pero también permite calcular la propagación de incendios que llevan tiempo activos y tienen ya un perímetro determinado". Además, permite, según explicó Rueda, simular la generación de “focos secundarios por el transporte de chispas o prevenir hacia donde avanzarán las llamas”, entre otras cuestiones.

Todos los datos recopilados se pondrán incorporar en tiempo real a las actuaciones ejecutadas por el dispositivo de extinción de incendios dependiente de Medio Rural. Esto posibilitará "tomar decisiones sobre el terreno de manera rápida" a los profesionales que dirigen las labores de extinción que contarán con la "mayor información posible".

Limpieza de parcelas

Rueda hizo también balance del convenio firmado con los concellos que han querido adherirse para la limpieza de las franjas secundarias, una medida preventiva para que los incendios forestales no lleguen cerca de las viviendas, cuyo plazo terminaba a finales del pasado mes de mayo. A través de la empresa pública Seaga, precisó, se han limpiado más de 2.600 parcelas, muchas de ellas en las 70 parroquias con mayor riesgo de incendios. A esto habría que sumar las labores hechas en 200 kilómetros de vías municipales a petición de los propios municipios.

De este modo, el presidente del Ejecutivo gallego sacó pecho por el trabajo hecho hasta el momento, "que continuará", frente a las críticas por no haber realizado la limpieza en todas las localidades de menos de 10.000 habitantes que había anunciado. "La Xunta del cien por cien no se puede encargar", alegó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo, donde insistió en la "responsabilidad compartida" y en que es labor de los municipios y de los propietarios de las fincas mantenerlas limpias.

"Si esto queda solo en manos de la Xunta será un trabajo incompleto", advirtió, tras poner en valor que es "la primera vez" que se ha usado este sistema de convenio para ayudar a los municipios y se mantendrá "hasta conseguir una limpieza total" de las franjas más cercanas a las viviendas.

"La conselleira no apaga incendios"

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, Rueda defendió que la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, "no apaga incendios" por lo que no es necesaria su presencia para la extinción, tras las críticas por su ausencia en el incendio registrado en Padrón el pasado viernes, que obligó a declarar por su cercanía a las viviendas la situación 2 de emergencia, ya estabilizado tras arrasar 350 hectáreas.

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De este modo, el mandatario autonómico respaldó la labor de la responsable de Medio Rural señalando que su desempeño está "fuera de toda duda", ya que estuvo "en contacto permanente" con los responsables de la dirección de la extinción ante los incendios registrados en Galicia, tanto el verano pasado como este fin de semana, y tuvo "presencia" el sábado por la noche ante el fuego registrado en Padrón cuando "ya no se encontraban allí los medios".