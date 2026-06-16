Medio Rural estrena una IA capaz de detectar fuegos antes que el ojo humano con el incendio de Padrón como ejemplo

A menos de un mes del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios, Medio Rural presentó esta mañana dos nuevas herramientas, incluidas en el Pladiga, que buscarán recortar el tiempo entre la recepción de la primera alerta en el centro de coordinación y la llegada del primer recurso a la zona. Por un lado, la aplicación móvil Alume, ya disponible para su descarga tanto en Android como en iOS; por otro, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el programa interno de gestión de incendios Xeocode, que permite detectar focos de humo a partir del sistema de cámaras de vigilancia y envía alertas a los centros de coordinación.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en el desayuno informativo. / Cedida

En un desayuno informativo en la sede de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), responsables de la Consellería emplearon el incendio registrado el pasado fin de semana en la parroquia padronesa de Herbón para ilustrar el funcionamiento de este nuevo sistema. La IA detectó el foco de humo y envió una alerta apenas un minuto después de que entrara la primera llamada al 112 y antes de que ninguno de los técnicos del centro de coordinación lo hubiera advertido visualmente. Medio Rural subraya que se trataba de una zona poblada, por lo que entienden razonable que la llamada humana llegara antes al centro de coordinación, pero consideran que la secuencia confirma la utilidad del sistema para acelerar la detección. Más, si cabe, en enclaves geográficos de la comunidad más afectados por la despoblación.

El coordinador de Servizos Informáticos de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, Gustavo Álvarez Bea, explicó que la Xunta lleva años alimentando la IA con «miles y miles de imágenes» de montes con y sin humo para adiestrar una red neuronal capaz de detectar, gracias al continuo entrenamiento y mejora del algoritmo, pequeñas columnas de humo de forma automática.

Las imágenes enviadas por la red de vigilancia forestal, integrada por hasta 241 cámaras en todo el territorio gallego, son analizadas continuamente por el modelo Yolo, especializado en la detección de objetos en imágenes. Una vez se observa un posible incendio, se envía esa información a un segundo filtro, en este caso Gemini Flash, que permite reducir falsos positivos antes de generar la alarma definitiva.

Imagen desde la cámara de vigilancia en A Muralla desde la que la IA detectó el incendio de Herbón / M. G. T.

Durante la demostración, Medio Rural enseñó imágenes de la columna de humo detectada en el incendio de Padrón desde la cámara de A Muralla. A simple vista apenas resultaba visible hasta que la cámara realizaba zoom sobre el punto señalado por la IA. «Muchas veces escaparía incluso a un ojo experto», defendió Álvarez Bea. Según explicó el coordinador informático, las cámaras desplegadas en el monte gallego son capaces de operar a más de 15 kilómetros y, en condiciones atmosféricas favorables, llegan incluso a detectar humo a más de 25 kilómetros de distancia. Un ejemplo que demuestra que el sistema está ya suficientemente maduro para ponerse en marcha tras años de prueba.

Álvarez Bea insistió en que la IA no sustituye a los técnicos de guardia, sino que funciona como una herramienta de apoyo permanente capaz de vigilar simultáneamente toda la red de cámaras. «La gran ventaja que tiene esto respecto al ser humano es que puede procesar miles de imágenes continuamente, 24/7», resumió. En opinión de los responsables de la Xunta, Galicia debe avanzar hacia un «modelo híbrido-humano» que permita mejorar la toma de decisiones en los primeros minutos de un incendio.

Reducir el tiempo medio de reacción

La conselleira, María José Gómez, encuadró esta novedad en una estrategia más amplia de refuerzo del dispositivo. Recordó que el objetivo es reducir el tiempo medio de reacción, que la propia administración sitúa de media en torno a los 20 minutos, y defendió que la combinación de medios humanos, cámaras, inteligencia artificial y la nueva app permitirá anticipar la intervención y evitar que pequeños conatos se conviertan en grandes incendios forestales.

Interfaz de la app Alume / Cedida

En esa tarea es indispensable la colaboración ciudadana y para ello nace la aplicación móvil Alume, que con apenas dos pulsaciones permite registrar la localización del fuego y emitir la alerta. A mayores, la interfaz posibilita incluir una fotografía del incendio, una grabación de audio y observaciones de texto. Toda esa información llega de forma inmediata al centro de coordinación provincial correspondiente según el municipio en el que tenga lugar el incendio.

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Desde la Dirección Xeral de Defensa do Monte explicaron que el diseño ha priorizado la usabilidad y la rapidez. La aplicación no recoge la identidad de quien avisa, pero sí las coordenadas del GPS y el punto marcado en el mapa, para que el personal del centro pueda valorar la fiabilidad de la alerta. La Xunta sostiene que esa lógica replica la experiencia acumulada con el 085, aunque añade una capa de inmediatez y geolocalización.