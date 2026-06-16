El Parlamento de Galicia actualizará su reglamento para que los diputados enfermos puedan delegar el voto

Los grupos con representación en el Parlamento de Galicia alcanzaron este martes un acuerdo por unanimidad para actualizar su regulación en lo referido al ejercicio de voto. El objetivo es que los diputados que se encuentren hospitalizados o que padezcan alguna enfermedad grave, así como una incapacidad temporal, puedan delegarlo en un compañero, algo que hasta ahora solo lo podían hacer los parlamentarios que se encontrasen en situación de embarazo, adopción, permiso de paternidad o maternidad.

PPdeG, BNG, PSdeG y el representante de Democracia Ourensana iniciaron este martes el debate con consenso para que el trámite de esta proposición de ley se pudiese hacer por lectura única, de forma que esta actualización de las normas ya entre en vigor en el presente periodo de sesiones. Los cambios aprobados modifican también la tramitación parlamentaria de las preguntas orales, de forma que las que aún no fuesen sustanciadas al finalizar el periodo de sesiones no tengan que volver a ser registradas para que estén dispuestas para el siguiente periodo hábil en la Cámara.

En su intervención, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, sostuvo que se trata de una reforma "operativa" que "mejora el funcionamiento de los grupos parlamentarios" y, en consecuencia, de la Cámara. Asimismo, según apuntó, da solución al derecho de las personas que "queriendo participar no lo podían hacer por circunstancias personales asociadas a enfermedades", una situación de la que, conforme ha apuntado, "en esta legislatura no faltaron ejemplos".

Ello, recordó, motivó que en ocasiones se produjesen "situaciones injustas" en las que para respetar las mayorías parlamentaria. Por lo que señaló que ahora también se "mejora la representatividad".

"Reforma quirúrgica"

Sin embargo, si bien tanto BNG como PSdeG apoyaron los cambios, ambos coincidieron al lamentar que no se aprovechase esta oportunidad para llevar a cabo una reforma "integral" del reglamento de la Cámara y adaptarla a la realidad social. La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, explicó que su formación quería que esta reforma fuese "más allá", pero ha reconocido que "con aras a llegar a consenso" accedió a pactar por unanimidad la redacción de estas modificaciones.

En este sentido, consideró necesario que los ritmos del parlamento respondan "no solo a los principios de rigor y calidad", sino también a la necesidad de adecuarla a los ritmos de la sociedad contemporánea". Así, sostuvo que, en la actualidad, hay un "lapso temporal" entre el registro de una iniciativa y su inclusión efectiva en el orden del día que puede provocar que el debate quede desfasado".

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, calificó de "quirúrgica" la reforma y dejó claro que el reglamento de la Cámara debería ser objeto de una "reforma integral" para adecuarlo al siglo XXI y "afinar y aclarar las obligaciones de rendición de cuentas del Gobierno gallego". La diputada aseguró que el "grueso" del reglamento del Parlamento de Galicia fue redactado y elaborado en los años 80, en una "realidad absolutamente ajena a la actual".

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Además, calificó de "lentos" los tiempos, especialmente "si se comparan con el frenesí digital" o la "propia realidad política" de Galicia. "Creemos que debería ser una reforma integral pero la apoyamos por dos cuestiones: incorpora la delegación de voto de los parlamentarios que se encuentran en enfermedad grave y blinda el derecho a de participación", señaló.