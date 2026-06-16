Sanidade recluta a 239 médicos como voluntarios para cubrir bajas y vacaciones en verano

La Consellería de Sanidade ha reclutado a 1.049 profesionales para integrar la bolsa de voluntarios con la que se cubrirán bajas y vacaciones en verano. De ellos, 239 son facultativos y el resto, personal de enfermería. Estos sanitarios contarán con una retribución especial por realizar guardias voluntarias en los Puntos de Atención Continuada (PAC) o pasar consulta en los centros de salud. El Sergas destinará 10,1 millones de euros a este plan de refuerzo durante la época estival.

Durante el verano coinciden las vacaciones de los profesionales del Sergas con un incremento de la movilidad de la población, la afluencia turística, así como la concentración de eventos y actividades al aire libre. En Atención Primaria, además de recurrir a esta bolsa de voluntarios, se dará opción también a los facultativos a prestar servicios temporalmente en un centro de salud distinto al suyo, en el caso de centros sanitarios que precisen un refuerzo prioritario.

Esta medida también estará disponible para el personal de otras comunidades autónomas que acepte prestar servicios en estos ambulatorios. Además, el Sergas prevé refuerzos puntuales durante fiestas o eventos con gran afluencia.

Hospitales

Con estas medidas «se va a garantizar la cobertura de las bajas y vacaciones» y «compatibilizar la atención sanitaria con el descanso de los profesionales», aseguró este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno gallego.

En el ámbito hospitalario, el Sergas dispondrá del 90,6 por ciento de las camas operativas y esgrime que la ocupación media en época estival es del 71 por ciento.

Por lo que respecta a las medidas preventivas en materia de salud pública, la Consellería de Sanidade asegura que ya tiene en cuenta la especial relevancia del eclipse solar del 12 de agosto, que incrementará la afluencia de personas a determinados puntos de observación y puede generar riesgos asociados a lesiones oculares.